НМТ-2025: учительница на примере условной школы показала печальную картину с математикой в Украине

Украинская учительница Наталья Кальницкая указала на проблемы с математикой в школах. Согласно данным, только 7% участников национального мультипредметного теста имеют 160+ баллов.

В заметке в Facebook она предложила представить выпуск определенного учебного заведения с двумя классами по 49-50 учеников. Если эти школьники сдадут тест так, как в среднем по стране, то среди 49 выпускников только один имел бы оценку выше 180 баллов.

В то же время, только двое имели бы оценки в промежутке 160-180 баллов, а только 13 выпускников получили бы результат в пределах 140-160 баллов.

14 школьников получили бы 120-140 баллов. Еще 13 учеников имели бы 100-120 баллов и таким образом едва бы преодолели вступительный порог.

При этом шестеро выпускников не сдали бы экзамен совсем.

"Таков среднестатистический выпуск закдада образования... Вот такая печальная средняя статистика по стране", – резюмировала педагог.

