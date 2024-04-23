Дети не понимают 40% услышанного на уроках: опубликована неутешительная статистика по украинскому языку в школах Киева

Ученики первых классов не понимают в среднем 40% услышанного на украинском языке на уроках в школах. В то же время, тех школьников, которые не могут понять больше половины услышанного, оказалось 65%, и почти треть детей не понимают более 75% материала во время учебы.

Об этом сообщил основатель общественной организации "Спільномова", проводившей исследования в школах Киева, Андрей Ковалев в Facebook. Исследователи предполагают, что такая ситуация связана также с нелестными результатами украинских подростков на PISA-2022. В частности, 41% школьников не овладели чтением с пониманием на базовом уровне.

"Итак, в среднем дети в 1 классе не понимают 40% от услышанного от модератора, 65% (2/3) от всех детей не понимают больше 50% услышанного, 29% (почти 1/3) не понимают больше 75% услышанного. Эти результаты показаны на графиках – обратите внимание на корреляцию между % активного словарного запаса и % понимания услышанного", – написал Ковалев.

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Он объяснил, что понимание услышанного является одной из основных компетентностей для начальной школы, от которой зависит эффективность обучения в целом.

Предыдущие исследования, которые проводила организация в садах, показали, что 85% 5-летних детей в Киеве владеют украинским языком на недостаточном уровне.

По словам Ковалева, тема речевой среды становится все более важной для родителей детей при выборе учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый пятый ребенок в садах Киева не понимает украинский язык.

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