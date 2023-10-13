Что такое ''хмарынка''? Каждый пятый ребенок в садах Киева не понимает украинский язык – исследование

Только 15% детей, посещающих заведения дошкольного образования Киева, активно говорят на украинском языке. А 20% дошкольников столицы вообще почти не понимают государственный и не разговаривают на нем.

Причиной такой статистики является то, что малыши много слышат и пользуются русским, рассказывает Андрей Ковалев, основатель общественной организации "Спільномова" для Texty.org.ua. По его словам, именно в садах нужно закладывать формирование украинского языка.

"Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идет о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю. Ребенок не может назвать слова "хмаринка", "стеля", "підлога", – рассказывает Ковалев.

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Он добавил, что, согласно исследованию, среди 5-6-летних детей из шести садов Киева только 15% дошкольников говорят на украинском языке, а 65% принадлежат к смешанной группе. Это означает, что они могут использовать и русские, и украинские слова.

Но, по словам Ковалева, это говорит о позитивных изменениях, потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину 50-60% родителей детей дошкольного возраста пытаются общаться с ними на украинском. Так что дети таким образом перестраиваются на государственный язык.

Среди воспитателей за последние 5-10 лет тенденция изменилась в лучшую сторону, и сейчас почти 95% работников садов говорят по-украински. Но это не убирает проблему русского среди детей, ведь, даже если в садике с ними говорят на государственном, не все его понимают, а у воспитателей нет времени индивидуально объяснять каждому ребенку то, что он не понял.

"Ребенок слышит украинский, но социализация и взаимодействие, к сожалению, продолжают происходить на русском. Потому что детям так проще", – рассказал Ковалев Общественному радио.

Основатель организации также отмечает, что влияет на речевую среду и фактор переселенцев. Ведь в их семьях доминирует русский язык и большая часть из них почти не понимает украинский. И такая ситуация в первую очередь плохая именно для внутренне перемещенных лиц, потому что на государственном языке будут говорить все больше людей, а их детям будет из-за этого тяжело.

Для улучшения речевой проблемы в общественной организации планируют создавать разговорные клубы в садах для родителей и детей.

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