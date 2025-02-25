'Дети не понимают, что такое Х': учительница показала свой способ решения задач

Учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась собственным способом решения задачи без использования неизвестного х. Педагог считает, что в третьем классе дети еще не понимают, для чего нужен х, а такие способы будут путать школьников.

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В то же время Федотова подчеркивает, что каждый учитель сам должен решать, могут ли третьеклассники овладеть алгебраическим способом решения задач. В сообщении в Facebook педагог предложила на примере показать, как можно в несколько действий найти неизвестное значение в задаче без использования х.

"Знаю, что учителя просят решать эту задачу алгебраическим способом через х. Но лично я не вижу в этом смысла в третьем классе. Дети должны понять этот тип задач и решать их именно так. Сначала детям нужно объяснить, что х+х=2х. Да и вообще, путать детей еще больше я против. Каждый учитель решает для своих учеников сам, по силам ли овладеть третьеклассникам еще и алгебраическим способом решения данной задачи", – делится педагог.

Итак, Федотова предложила решить задачу, в условии которой указано, что в двух коробках 43 игрушки. В первой коробке – на три игрушки больше, чем во второй. Нужно найти, сколько игрушек в каждой коробке.

"Давайте представим, что в коробках одинаковое количество игрушек и отбросим эти "3", – комментирует учительница.

В первом действии она предлагает найти, сколько игрушек в двух коробках, если их будет поровну:

1) 43–3=40 (игр.) – сколько игрушек в двух коробках, если их поровну.

Далее педагог предлагает узнать, сколько игрушек во второй коробке:

2) 40:2=20 (игр.).

Во второй коробке 20 игрушек, а в первой на 3 больше. Так что можно узнать сколько в первой:

3) 20+3=23 (игр.).

Решение задачи без х предусмотрело три действия. Так, в ответе стало известно, что в первой коробке 20 игрушек, а во второй – 23.

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