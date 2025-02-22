'Дети – не рабы. А учителя?' Сеть всколыхнуло обращение к родителям из-за домашних заданий, поведения и обязанностей школьников

Учительница украинского языка Светлана Чернышева обратилась к родителям школьников с призывом объяснять своим детям, что у них есть определенные обязанности в школе. Они обязаны делать домашние задания, вовремя приходить на уроки, не нарушать поведение.

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Кроме того, часть работы они должны делать дома – учить стихи, читать литературные произведения. Обращение педагог опубликовала на своем блоге в TikTok.

"Мы воспитываем не рабов, пишут родители в комментариях. И мы, учителя, с ними согласны. Но запомните, что учителя тоже не рабы. Если вы пишете об обязанностях учителей, то не забудьте и об обязанностях ваших детей, которые должны дома выполнить домашнее задание, вовремя прийти на уроки, достойно себя на уроках вести, не нарушать поведение, учить дома правила, стихи, читать литературные произведения. Это то, что всегда дети делали дома. Школа – это не развлекательный центр, а учебное заведение", – подчеркнула педагог.

Она также призвала родителей перед тем, как вести ребенка в первый класс, объяснить ему, что в школе он найдет новых друзей и ему будет интересно, но также он будет обязан учиться.

"Уважаемые родители, отдавая своего ребенка в школу объясните, что там он найдет новых друзей, научится тому, чему не может научиться дома, что там ему будет очень интересно, полезно. И что все учителя расскажут такое, чего ваш ребенок не знает. Родители – важнейшие люди для своих детей и именно они, отправляя своего ребенка в школу, должны объяснить, что обязанность ребенка в школе – учиться, а для этого нужно прилагать усилия. Как родители настроят ребенка, так он и будут учиться", – добавила она.

В комментариях к сообщению вспыхнула дискуссия. Некоторые родители отмечают, что не все учителя могут заинтересовать ребенка и даже называют современную школу "каторгой для детей". В то же время другие отмечают, что учительница права и именно родители должны настроить ребенка на труд.

Финляндия – известный лидер мирового образования! Так вот, каждый отец, отправляющий ребенка в школу, каждое утро напоминает: уважай и слушайся учителя!

Родители детям и рассказывают, что там ВОТ! Вот только многие учителя, которые не могут заинтересовать ребенка. Большинство детей не хотят идти в школу, в этом большая вина учителей, они не могут заинтересовать.

Учеба – это не цирк. Это сложное дело. И именно родители должны настроить ребенка на работу.

Учительница из СССР. Жаль, что украинская школа – это каторга для детей и родителей.

На мой взгляд, проблема заключается в системе образования. Мне очень нравится, что в Германии дети, которые не хотят учиться, идут в школы с упрощенной программой, где параллельно овладевают какими-то рабочими специальностями.

Очень тяжело работать в школе, когда дети и родители не уважают работу учителя.

А вы должны учить детей так, чтобы мы не вынуждены были нанимать репетиторов для подготовки к сдаче НМТ. Но вы, к сожалению, свои обязанности выполняете плохо почти все.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель начальных классов из Киева Антон Атаманчук сказал, что дети должны идти в первый класс подготовленными – уметь делить слова на слоги, образовывать множество, различать звуки, описывать предметы и задавать вопросы – и вызвал дискуссию в сети.

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