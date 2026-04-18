Дети не умели читать и писать, но много играли: сеть тронул отчет об успеваемости в детском саду 1954 года

Современных родителей очень беспокоит раннее развитие детей – малышей буквально с первого года жизни учат читать и считать, пытаются вводить им иностранные языки и различные виды искусства. Но табель ученицы американского детсада за 1954 год, который опубликовали на Reddit, показывает, на что действительно обращали внимание те, кто воспитывали детей послевоенного поколения – довольно успешного и богатого во взрослой жизни.

Успешность ребенка определяли по четырем десяткам критериев, разбитых на пять блоков: общие знания, подготовка к чтению, музыка, различная деятельность и личные привычки. Так, пятилетку тестировали на то, умеет ли она различать цвета и монеты разной ценности, знает ли имена своих родителей и домашний адрес. Может ли прочитать и написать собственное имя, до скольки может посчитать и правильно ли обращается с книгами. Умеет ли слушать истории, не перебивая, и рассказывать стишки. Как чувствует музыку, поет ли детские песенки, внимательно ли слушает пластинки. Научилась ли лепить из глины простые фигурки, рисовать карандашами, аккуратно вырезать ножницами, играть в песочнице, сшивать ткань и пробовала ли самостоятельно готовить. А также умеет ли поддерживать себя и свою одежду в чистоте, самостоятельно одеваться и раздеваться, завязывать шнурки. Насколько вежливая, осторожная и опрятная.

Девочка по имени Маргарет, которой принадлежал этот табель, училась, по мнению своего педагога хорошо. Она овладела всеми перечисленными навыками (все пункты отмечены галочками) и, в частности, в пятилетнем возрасте умела считать до 79. Такой подход вызвал у пользователей соцсетей настоящий восторг.

"У меня сейчас как раз ребенок такого возраста. Ну, шить он точно не умеет, да и вряд ли высидел бы смирно, слушая пластинки. А вот со всем остальным, думаю, справился бы. Если серьезно, я бы очень хотела, чтобы современные табели были такими же простыми списками. То, что мы видим в отчетах об успеваемости сегодня, – это какой-то запутанный лабиринт. Они перегружены профессиональным жаргоном и какими-то непонятными системами оценивания, которые только добавляют головной боли, а не объясняют, как там твой ребенок", – написала одна мать на Reddit.

"Тогда родители на самом деле говорили со своими детьми, проводили с ними время и учили их таким вещам. Это называется родительство", – высказалась в Instagram пользовательница под ником @bartlettjune.

"Я работала в школьной системе, и это просто поражает, что дети, которые идут в первый класс, не знают и не умеют даже половины из этих вещей. Родители отправляют их в школу, даже не приучив толково пользоваться туалетом. Многие не умеют написать свое имя, пользоваться ножницами, держать карандаш, не знают ни одной буквы алфавита, не могут застегнуть куртку или завязать шнурки. Зато многие из тех, кто не способен на эти элементарные действия, с легкостью расскажут вам, как проходить уровни в видеоиграх", – пожаловалась там же @r.a.mcmusil.

А таким мнением поделилась в Facebook педагог из Висконсина по имени Дайан Паттерсон: "Это свидетельствует о том, что даже не имея навыков чтения или других академических знаний в таком возрасте, эти дети (и я в том числе) выросли и стали учителями, юристами, врачами и многими другими специалистами. И все это – без стресса от академических требований, к которым они еще просто не были готовы".

Педиатр Кристен Джексон согласилась с таким мнением. "Назад к базовым жизненным навыкам... наши сегодняшние требования просто зашкаливают", – написала она.

