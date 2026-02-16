Дети не умеют определять время по часам со стрелками: что показал запрет смартфонов в школах Нью-Йорка

Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка продемонстрировал, что многим подросткам трудно понимать, что показывают традиционные часы со стрелками. Отсутствие телефонов во время учебы получило большой успех среди школьников и помогло детям сосредотачиваться на уроках и больше общаться во время обеденного перерыва. Кроме того, ученики стали быстрее двигаться в коридорах и не опаздывать на уроки, ведь их глаза не прикованы к экранам.

Несмотря на то, что педагоги широко одобрили запрет на смартфоны, некоторые учителя обнаружили неожиданный пробел – школьникам сложно определить время. В частности, ученики часто спрашивают сколько времени закончилось до конца урока, поэтому школьные преподаватели в ответ показывали им на часы со стрелками, рассказывает Gothamist.

"Постоянный рефрен: "Мисс, который час?" Это источник разочарования, потому что все хотят знать, сколько минут осталось до конца урока. В конце концов, дошло до того, что мы начали спрашивать: "Где большая стрелка, а где маленькая?" – рассказывает одна из учительниц.

Согласно программе, дети учатся определять время по часам в первом и втором классах. Однако в средней школе у многих учеников возникают с этим проблемы, ведь они растут все больше в цифровом мире. По словам самих школьников, некоторые из их сверстников просто ленятся овладеть этим навыком, поэтому спрашивают у других который час.

Беспокойство относительно умения учеников пользоваться классическими часами возникло еще до запрета смартфонов. Так, исследование 2017 года, проведенное в Оклахоме, показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте от 6 до 12 лет знал, как определить время. Из-за смены на цифровые часы в учебных заведениях, даже школьникам, которые рано овладели навыком определения времени, не приходилось практиковать это умение так, как раньше. Поэтому некоторые учителя интегрировали определение времени и управление календарями в уроки математики.

Исполнительный директор Института цифровых медиа и развития ребенка Крис Перри отметила, что вполне логично, что подросткам, которые выросли в полностью цифровой среде, не приходилось практиковать чтение аналоговых часов. Она сказала, что вопрос заключается в том, является ли это смещение "когнитивным снижением или просто заменой". По ее словам, сканирование мозга показало, что держание книг в руках и написание от руки в целом приводит к большей активности мозга, чем чтение и печатание на экранах.

В то же время, некоторые из педагогов заметил, что хотя умение учеников разбираться в часах могут отставать, однако их цифровые навыки гораздо сильнее. Так, например, многие школы имеют сложные программы программирования и робототехники, а учителя делились, что иногда обращаются к детям за помощью с технологиями.

