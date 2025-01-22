Дети не знают, чего хотят: эксперт в вопросах родительства назвал ошибку в воспитании, которая вылезает боком в подростковом возрасте

Дети, которым почти ничего разрешали в младшем возрасте, не имели свободы ответственности за их действия и решения. Более того, они часто не знают, что они хотят.

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Эксперт по вопросам родительства Владимир Швец уверяет, что подобные ситуации возникают именно в подростковом возрасте. Об этом специалист рассказал в сообщении в Instagram. По его словам, ребенок сам не знает чего хочет, ведь у него забирали свободу ответственности за его действия и решения, поэтому он не знает, как это "хотеть".

Именно поэтому родителям нужно дать возможность ребятам найти и попробовать, направлять, помогать и быть рядом в их шагах.

"Ребенок сам не знает, чего он хочет". С такими вопросами родители очень часто обращаются и, как правило, речь идет о подростковом возрасте. Причина этого может быть то, что ребенку раньше ничего не разрешали, все корректировали максимально, забирали у него свободу ответственности за его действия, за его решение. И, сейчас, конечно, что она ничего не хочет, потому что она уже не знает, как это хотеть", – отмечает эксперт.

"Но если ребенок входит, например, в подростковый возраст, реально что-то ищет от жизни, то ему нужно дать возможность найти, перепробовать многое, направлять, помогать, не критиковать, ни в коем случае, любой шаг, но наблюдать, быть рядом. для того, чтобы она испытала, делала выводы", – добавляет он.

По его словам, лучше, если это произойдет при участии родителей и когда они вместе со школьниками получают решение. Таким образом, дети найдут то, что им будет отзываться внутри.

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