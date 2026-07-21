'Дети никогда не видели своего отражения – зеркала очень дорогие': известная актриса опозорилась после посещения школы в Кении

Американская актриса Скай Джексон попала в неловкую ситуацию, заявив, что дети в Кении никогда не видели своего отражения, ведь они не могут позволить себе зеркала из-за их высокой стоимости. Такое мнение она высказала после поездки в эту страну и добавила, что школьники были в восторге, когда увидели себя на экране ее телефона.

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Звезда также предположила, что отсутствие зеркал может означать, что молодежь менее подвержена издевательствам из-за внешнего вида. Ее слова быстро разлетелись по сети и стали поводом для критики. Под постом Okayafrica в Instagram кенийские и африканские пользователи сети утверждали, что она повторяет устаревший образ континента, сосредоточенный на бедности.

"Зеркала очень дорогие, поэтому многие люди не знают, как они выглядят. Когда я пошла в эту школу, она напоминала маленькую деревню, такую милую. Многие дети не знали, как они выглядят. Поэтому они впервые увидели себя в моем телефоне и просто смеялись и были так счастливы", — сказала Джексон.

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В комментариях ее раскритиковали, отметив, что такое могло произойти в одной конкретной общине, но не во всей стране. Кроме того, увидеть своё отражение дети могут не только в зеркале, а высказывания Джексон являются оскорбительными.

"Даже если это и произошло, то, скорее всего, в одном конкретном отдалённом населённом пункте, а не в Кении в целом. И даже в этом случае я уверен, что эти дети видели свои отражения в реках, воде или окнах. Ненавижу, когда один случай используется для обобщения в отношении всей страны".

"Конечно, африканские дети знают, как они выглядят. Возможно, они просто были рады увидеть себя в режиме селфи на телефоне".

"Зеркала в Африке не дорогие, печально, что Африка в целом всегда изображается именно так".

Впоследствии в соцсетях актриса извинилась за свои высказывания о Кении, заявив, что ее комментарии основаны на том, что она увидела во время визита в небольшую деревню, и никогда не имели целью описать всю страну. В видео с извинениями звезда заявила, что сожалеет о том, как были восприняты ее предыдущие комментарии, и подчеркнула, что не хотела обидеть кенийцев.

Джексон пояснила, что посетила Кению в 2018 году и провела время в маленькой деревне, где учителя и дети делились с ней своим опытом. Она сказала, что впоследствии поняла, что ее слова были истолкованы как общее утверждение о стране.

"Я хотела извиниться за свой разговор, в котором рассказывала о своей поездке в Кению. Я не хотела никого обидеть. Я поехала туда в 2018 году и действительно побывала в очень крошечной деревне. Надеюсь, вы меня простите. Я никогда не буду неуважительной или просто скажу что-то безумное, потому что я не такой человек", — сказала она.

Пресс-секретарь правительства Кении Исаак Мваура похвалил кенийцев за то, что они объединились для защиты имиджа страны после спорных заявлений актрисы. Чиновник заявил, что реакция общественности на заявление отражает патриотизм страны, отметив, что кенийцы остаются едиными каждый раз, когда репутация нации подвергается сомнению. Он подчеркнул, что Кения за последние годы добилась значительного прогресса и больше не должна рассматриваться через призму устаревших стереотипов.

"Мы видели, как некоторые люди приезжают в нашу страну, и они приезжают, чтобы негативно отзываться о нас. Есть актриса по имени Скай Джексон, которая упомянула о зеркалах в Кении. То, что мы наблюдали раньше, когда американские СМИ изображали Африку в плохом свете, осталось в прошлом. Мы живем в новой цифровой эре, превращаясь в страну первого мира. Кения – это страна, которая быстро развивается. На днях вы видели, как президент Уильям Руто представлял всю Африку на саммите G7. Наша страна обладает стабильной экономикой в Центральной и Западной Африке. Наша валюта сильна, и наши спортсмены соревнуются на мировых аренах", — сказал Мваура.

Он добавил, что туристический сектор продолжает демонстрировать рост числа международных посетителей. Так, их число увеличилось с примерно 1,48 миллиона до 2,2 миллиона, тогда как количество внутренних туристов выросло до 5,2 миллиона.

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