'Когда он появляется, школа превращается в заведение уровня Монако'. Украинский учитель с харизмой Стэйтема покорил сеть

Учитель истории и Защиты Украины из Шепетовки Сергей Григорьевич (Хмельницкая область) поразил пользователей сети своим появлением возле школы. Педагог приехал в учебное заведение на велосипеде, разговаривая по телефону, и когда он остановился, ученики забрали его транспорт, чтобы припарковать.

Видео дня

Видео в TikTok, которое выложила Ирина Володченко, набрало более полумиллиона просмотров и почти 22 тысячи лайков. "Когда появляется Григорович, школа превращается в сервис уровня Монако, потому что ученики его любят и уважают", – написала женщина.

В комментариях пользователи сети сравнивали педагога с известным английским актером Джейсоном Стэтхэмом. Они шутили, что князь Монако, увидев такое видео, позвонил бы учителю, чтобы узнать, где тот приобрел такой костюм. В то время другие отмечали, что такое уважение со стороны школьников нужно заслужить, поэтому то, что сделали школьники, свидетельствует о высоком уважении к школьному учителю.

Главные истории дня

"Переплюнули Монако".

"Прямо как в тех видео про Монако, но это свидетельствует о том, что этот человек очень хороший человек".

"Такое уважение нужно заслужить".

"Класс! Ученикам повезло".

"Уже сто раз пересмотрела видео. Повезло с таким учителем".

"Супер! Лучший учитель в нашем городе. А самое главное – его любят и уважают дети".

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