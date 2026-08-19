Дети отстают в математике на 5 лет: бывшая министр образования рассказала о разрыве между школьниками в городе и селе

В Украине разница в знаниях по математике между школьниками из городов и сел достигла пяти лет обучения, тогда как до полномасштабной войны она составляла 2,5 года. Об этом заявила министр образования и науки Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич.

Она стала гостьей подкаста на YouTube-канале журналиста и политика Николая Княжицкого. В ходе беседы Гриневич сослалась на результаты международного исследования качества образования PISA.

По словам бывшей главы Минобразования, украинская школьная система доказала свою устойчивость, ведь уже в течение пяти лет продолжает обучать детей в различных условиях. Однако именно качество образования и преодоление учебных потерь остаются самым большим вызовом.

"Между городским и сельским населением в Украине существует сейчас в математике разница в 5 лет обучения. До войны это было 2,5 года, теперь – 5 лет. Почему? Потому что, во-первых, например, дистанционное обучение требует гаджетов, которых нет в семьях, так как там часто живут менее обеспеченные семьи. Плохое покрытие интернетом. Школы сокращаются из-за демографического кризиса. Меньше учителей, и очень часто один учитель ведет несколько предметов. В результате уровень образования снижается", – пояснила экс-министр.

Гриневич также предупредила о риске формирования маргинализированных групп среди молодежи, обучающейся дистанционно, а значит, лишь формально. Этому, по мнению Гриневич, способствует и действующая система, которая позволяет переводить учеников в следующий класс даже с неудовлетворительными оценками.

"Представьте себе, например, мальчика, которому было 10 лет; затем в течение 5 лет подряд, если родители не уделяют ему должного внимания, из-за 5 лет непосещения школы и неприсутствия реально на занятиях он может попасть в какую-то маргинализиварованную группу в 15 лет. И тогда очень трудно вернуть его к учебе", – подчеркнула Лилия Гриневич. Она подытожила, что сейчас ключевой задачей для государства является поиск механизмов для повышения качества образования и решения проблемы образовательных потерь.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснения Гриневич о том, каким детям не подходит дистанционный формат обучения.

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