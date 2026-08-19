"Вы понимаете, какая у этих детей база?" Экс-министр образования Украины назвала школьников, которым не подходит дистанционное обучение

Дистанционная форма обучения особенно вредна для учеников начальной школы, тогда как для старшеклассников е можно сочетать с внешкольной социальной активностью. Об этом заявила министр образования и науки Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич.

Бывшая чиновница дала интервью журналисту и политику Николаю Княжицкому для подкаста на его YouTube-канале, в котором объяснила свою позицию. По словам Гриневич, самая сложная ситуация из-за дистанционного обучения наблюдается на прифронтовых территориях, где дети закончили начальные классы, ни разу не увидев одноклассников вживую.

"Вы понимаете, какая у этих детей база? Во-первых, их сложнее научить и дать им азы математической и читательской грамотности, письма ручного и так далее. Но главное – это умение общаться с другими. И сейчас наблюдают такое явление: дети, которые возвращаются с дистанционного обучения на очное, очень трудно налаживают социальные контакты", – подчеркнула Гриневич.

Бывшая министр отметила, что помимо снижения успеваемости, вызванного дистанционным обучением, образовательная система сталкивается с проблемой адаптации различных категорий детей – как тех, кто оставался в Украине во время войны или находился под оккупацией, так и тех, кто будет возвращаться из-за рубежа. Для преодоления учебных потерь экс-министр предлагает внедрять индивидуальные траектории обучения, в частности с использованием искусственного интеллекта, и формировать "карту потерь" для каждого ученика.

Особое внимание Гриневич уделила важности очного обучения для социализации и объединения общества. По ее мнению, именно школа должна стать центром "сшивания" социальных разломов при помощи детей. "В школе можно создать среду, где научить их понимать проблемы других и опыт других", – сказала Гриневич.

В качестве примера эффективности такого подхода она привела некоторые экологические инициативы. "Во многих странах, где учились сортировать мусор, начинали это делать со школ, потому что ребенок приходил домой и говорил родителям: „Подождите, так ведь не нужно делать". Поэтому школа – это очень важное место для устранения этих социальных разломов и достижения взаимопонимания в стране", – подытожила экс-министр, призвав инвестировать именно в очное образование.

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