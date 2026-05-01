'Дистанционное обучение часто является лишь формальностью'. Украинцы устроили дискуссию из-за заявления главы ГСКО

Дистанционное обучение в Украине часто называют то, что не соответствует содержанию полноценного дистанционного образования и говорят о нем поверхностно. В то же время, оно требует других методик, логики самостоятельной работы ученика и другой роли учителя, однако в школе такая модель почти не сформирована.

Это подчеркнул председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак. По его словам, существуют риски, когда длительный онлайн легко превращается в режим присутствия без полноценного обучения детей.

"Одна часть дискуссии сводится к жалобе на сам формат. Другая считает, что достаточно подключить ребенка к уроку через экран, и вопрос исчерпывается. Оба взгляда не работают. Это утверждение особенно важно потому, что оно разрушает удобную иллюзию. Дистанционка не является проблемой сама по себе. Проблемой становится псевдодистанционность, когда школа сохраняет название формы, но не создает ее содержания. И тогда система начинает жить в симуляции: уроки формально происходят, дети числятся, педсоветы собираются, а вопрос о реальном результате выносится за скобки", – сказал Гурак.

Он отметил, что выход из такой ситуации в том, что образовательная политика должна перейти от тактики временного приспособления к структурному переформатированию. В частности, пересмотреть финансирование, очистить статистику, определить стандарты настоящего дистанционного образования, отдельно урегулировать ситуацию релокированных и прифронтовых школ.

Под заметкой Освіта.ua украинцы устроили дискуссию. В частности, многие отмечали, что те ученики, которые хорошо учатся очно, продолжают получать образование на таком же уровне и дистанционно. Однако нашлись и те, кто считает, что очное обучение тоже напоминает формальность, ведь большинство детей сидит в телефонах, тогда как онлайн этого не видно.

"Те ученики, которые бы и очно учились хорошо, те и дистанционно качественно учатся. В кто очно ничего не учил, тот и дистанционно не учит. Все зависит от желания учиться в не от формы обучения".

"А не дистанционное – не формальность? Сидят в телефонах. На дистанционке хотя бы не видно".

"Когда может быть действенное обучение? Когда "соискатель образования" имеет желание, мотивацию учиться. Если это есть, то сидит он в классе, или сидит за экраном монитора, разница не очень большая. Кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, то ему безразлично какая форма. Заставить учиться невозможно. У учебного заведения отсутствуют рычаги влияния. Оставить на повторный курс, отчислить невозможно. Плохие оценки? Прямым текстом сообщают, что им все равно. Дистанционная – это не изложенный материал сомнительного качества. Это полноценный видеоурок, предоставлены дополнительные материалы.....Если у Вас, профанация, сочувствую".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН отменило приказы, которые усложняли доступ к дистанционному обучению детям в оккупации.

