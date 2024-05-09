''Дети пандемии'' должны учиться в школе минимум до 18 лет: результаты исследования

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что расширение обязательной посещаемости поможет решить проблемы успеваемости и прогулов. По словам экспертов, учеников следует оставлять в школе до 18 лет, чтобы компенсировать прогулы из-за ковида.

В отчете, обнародованном ОЭСР, отмечено, что пандемия создала значительные проблемы для системы образования во всем мире. Поэтому специалистам нужно оценить меры, принимаемые в решении этих трудностей. В частности, одним из способов может стать увеличение срока обучения, сообщает The Telegraph.

Согласно данным Министерства образования Англии, каждый пятый ребенок прогуливает школу, то есть они пропускают более 10% дней обучения. С начала пандемии эта цифра удвоилась.

В то же время в отчете ОЭСР говорится, что продолжение времени обучения повышает вероятность окончательного завершения школы. Таким образом, возрастет количество учеников, получающих высшее образование.

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После пандемии Люксембург и Румыния приняли такую политику.

В частности, в июле 2023 года парламент Люксембурга одобрил законопроект об увеличении срока обязательного обучения в школе с 16 до 18 лет. Он вступит в силу в начале 2026/2027 учебного года.

В Румынии это изменение вступило в силу в 2021/2022 учебном году в рамках постепенного увеличения обязательного образования. Теперь это включает в себя последние два года старшего среднего образования и последний год дошкольного образования.

Уполномоченный по делам детей Англии Рейчел де Соуза уверяет, что кризис прогулов в школах является глобальной проблемой, и есть много уроков, которым можно научиться у международных коллег.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто украинские подростки опаздывают в школу и прогуливают уроки.

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