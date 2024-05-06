Как часто украинские подростки опаздывают в школу и прогуливают уроки: результаты исследования

59% опрошенных украинских подростков хотя бы раз опоздали в школу в течение двух недель, накануне проведенного исследования. В то же время 37% школьников пропускали отдельные занятия, а 36% учеников отсутствовали не менее одного дня обучения.

Об этом говорится в отчете исследования социально-эмоциональных навыков (ДоСЭН). Однако показатели украинских подростков не слишком превышают данные их сверстников из других стран. В частности, у иностранных школьников он составляет 48%.

В то же время 29% учеников за границей пропускали уроки без уважительной причины, а 31% – прогуливали один или более дней обучения.

Согласно результатам исследования, украинские дети, которые лучше владеют социально-эмоциональными навыками, реже опаздывают и прогуливают школу. В опросе приняли участие 15-летние подростки из 16 стран мира.

Предварительно служба образовательного омбудсмена Сергея Горбачева опубликовала данные об ответственности родителей за получение среднего образования в странах Европы. В частности, за границей, если ребенок прогуливает школу без уважительной причины, то на родителей налагаются существенные штрафы. Их размер в пересчете на гривны составляет от 40 тыс. грн до 400 тыс. грн. Следующим наказанием за неполучение образования могут стать общественные работы, тюрьма или лишение родительских прав.

Видео дня

Так, в Польше, если ученик не посещает по меньшей мере 50% уроков без уважительной причины в течение одного месяца, его могут отстранить от аттестации по одному или нескольким предметам. Размер штрафа в таких случаях определяется в зависимости от обстоятельств и может составлять от 10 тыс. до 50 тыс. злотых (от примерно 97 тыс. до 490 тыс. грн).

В Германии отказ от обучения приравнивается к административному правонарушению, предусматривающему штраф от 1000 до 2500 евро (от 42 тыс. до 105 тыс. грн). До 14-летнего возраста штраф платят родители, после 14-летнего – ученик.

В Эстонии на родителей могут наложить штраф в размере 12 тысяч крон (около 30 тысяч гривен) или обязать отработать на общественных работах. Детям можно отсутствовать не более 20% времени обучения в течение семестра.

Если у школьника есть 4 пропуска во Франции в течение месяца, то директор созывает воспитательный коллектив, исследующий причины. После этого родителям предлагают методы урегулирования ситуации. Если и после этого продолжаются прогулы, то к работе привлекается прокуратура и взрослых штрафуют на 135 евро. В случае, если прогулы угрожают получению образования, родителей могут оштрафовать на 30 тыс. евро или отправить в тюрьму.

В Швеции родители должны предупреждать учебное заведение об отсутствии школьника на уроках. В других случаях происходит расследование и разрабатываются меры по избежанию прогулов. Если ребенок продолжает пропускать обучение, на родителей могут наложить штраф. Кроме того, местный муниципалитет может поручить другому человеку исполнять обязанности опекуна.

В Великобритании любое отсутствие школьника без уважительных причин наказывается. Штраф за прогул составляет 60 фунтов стерлингов (около 3 тыс. грн.). Если эта сумма не выплачивается в течение 21 дня, она увеличивается вдвое. Если же эти деньги не выплачиваются через 28 дней, родителей привлекут к уголовной ответственности, а следующая сумма штрафа может быть увеличена до 2500 фунтов стерлингов (более 120 тыс. грн). Кроме того, взрослых могут лишить свободы на 3 месяца или приговорить к общественным работам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили ввести жесткие штрафы для учеников за прогулы и неподобающее поведение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!