Дети платят "лицом", едят торты и смотрят чемпионат мира по футболу 2026: гигантская школьная столовая в Китае поразила интернет. Видео

Сеть поразила трехэтажная школьная столовая в городе Чэнду, провинция Сычуань (Китай), где дети оплачивают еду с помощью сканирования лица и могут выбрать торты с личи, а также имеют разнообразное меню. Кроме того, во время обеда школьникам транслируют спортивные матчи.

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Об этом рассказал учитель одного из китайских учебных заведений с ником pandapassport.alex. Из комментариев стало известно, что в младшей школе обучение бесплатное, а в старшей составляет 180 долларов в год (8 000 грн). В то же время большинство студентов считают выпускников этой школы элитой.

"Большинство людей не представляют себе школьные столовые именно такими. Это средняя школа в Китае. В ней три этажа, десятки вариантов питания, оплата с помощью системы распознавания лиц и телевизоры, на которых показывают футбольные матчи, пока ученики едят", – написал педагог.

В комментариях пользователи сети удивлялись, что дети разговаривают на английском языке в китайской школе. Кроме того, некоторые не могли поверить, что в меню детей есть такие блюда. В то же время другие отмечали, что стоит взять пример со школьной формы, а идея с телевизором в столовой — замечательная.

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"Как они могут говорить по-английски? Я впервые вижу китайцев, которые так свободно говорят по-английски. (Я живу в Корее, я встречаю много китайцев)".

"Большинство людей не представляют себе школьные столовые именно такими".

"Это государственная средняя школа. Обучение в младших классах средней школы бесплатное, а плата за обучение в старших классах средней школы составляет 180 долларов в год".

"Хотелось бы, чтобы в школах США носили такую форму, а телевизор в столовой – это замечательно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть поразило видео обеда из школы для мальчиков в Йон-ин-Си в Южной Корее, где еда похожа на ресторанную, а дети кланяются персоналу.

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