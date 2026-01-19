Дети по домам в холоде и без электричества, а в школах – 'пункты несокрушимости'. Преподаватель показал другую сторону каникул до 1 февраля

Украинский преподаватель Александр Мирошниченко указал на другую сторону школьных каникул, которые продлили до 1 февраля. Так, в частности, он отметил, что во многих школах разворачивают пункты несокрушимости, где есть электричество и тепло. В то же время, дети сидят дома в холодных квартирах, без света и взрослых.

Об этом педагог написал в заметке в Facebook. Его также удивила инициатива перевода на онлайн-обучение, ведь школьники не смогут посещать уроки, если нет электроэнергии. Кроме того, большинство детей остаются одни дома во время воздушных тревог.

"Логика? Нет. Не слышали. С одной стороны на базе школ разворачивают "пункты несокрушимости". Что логично. Конечно не везде. Но во всяком случае в большей части школ. Хоть более-менее тепло. И электричество более-менее есть. А дома у детей в основном ни первого ни второго. И родители на работе. Поэтому наедине с тревогами. Но процесс слома логики – вещь непостижимая. Поэтому приказно переводим школьное обучение в онлайн формат. Правда правительство не отмечает как детям учиться онлайн при отсутствии электричества. Но предложили вариант. Простой как все нелепые решения. Просто продлить каникулы. А почему бы и нет? Мы же вроде бы о детях заботимся. Что получим в результате? Дети по домам. Часто без электричества (и соответственно без онлайн обучения), в холоде и без родителей, которые на работе. А в школах "пункты несокрушимости"... Что-то не то с логикой", – написал Мирошниченко.

В то же время украинцев разделило сообщение. Так, некоторые указывал, что не во всех школах работают пункты несокрушимости и много где холодно в помещении. Поэтому обучение в таких условиях приведет к тому, что дети будут мерзнуть и болеть. Тогда как другие считают, что в учебных заведениях, особенно в селах, можно учиться сейчас, а не переносить уроки на жару, ведь тогда в классах нечем будет дышать.

"Не паникуйте, кто сам хочет учиться (и родители или опекуны это одобряют и поддерживают), тот найдет и время, и возможность. А другие и в теплом классе со светом не будут учиться, а только "втыкать" в телефон, или учителям на нервную систему давить, а "яжемать" жалобы писать, что "рыбьонка ничему не научили, низкий балл па НМТ заработал"... Образование уже давно уничтожили!"

"Во многих школах, особенно сельских можно учиться. Но ведь в Киеве решили! И учредители одобрямс! Выдали приказ и сидите, детки, дома. Будете учиться в жару. Это ничего, что в классе будет нечем дышать и что в июне в селе работы через край. Кто об этом думает".

"Думаю, преувеличение. Учиться дома лучше по той причине, что онлайн обучение такое же полноценное, как и очное. Просто меньше шансов заболеть. Более того, меня обидела фраза о логике. Почему "не так?"

