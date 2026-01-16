В Украине предложили отменить весенние каникулы или продолжить обучение летом 2026 года

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила продлить зимние каникулы до конца января в случае, если в энергетике будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, в громадах, где ситуация будет критической. Отработать занятия можно за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года.

Такое мнение Лещик выразила в заметке в Facebook. Чиновница также отметила, что в отдельных учебных заведениях следует создать пришкольные лагеря для детей.

"Если в энергетике Украины будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, оптимальным вариантом считаю введение каникул до конца января в громадах, где ситуация будет критической, и организацию пришкольных лагерей для детей в отдельных школах. Отработку занятий можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года", – отметила образовательный омбудсмен.

Она не поддерживает инициативу о проведении уроков дистанционно, ведь в условиях нестабильного электроснабжения и связи нельзя обеспечить доступ к обучению всех учеников. Трудности будут иметь также и педагоги. В то же время принуждение учителей сидеть в холодных школах не обеспечит качество образования и будет неэффективным.

Кроме того, педагоги, которые привлечены к дежурствам в пунктах несокрушимости или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-уроки. Поэтому перенос занятий на март или июнь позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом, считает Лещик.

Пришкольный лагерь

Образовательный омбудсмен предлагает в отдельных заведениях, где есть укрытие и отопление, организовывать пришкольные лагеря для детей из нескольких школ, по аналогу летнего лагеря. Ведь обеспечивать отопление для учебных заведений, где из 1000 учеников на занятия ходят 50 или 100, нецелесообразно. Или же школы могут организовать кружки, секции и предоставлять консультации по отдельным предметам. По возможности обеспечивать горячее питание.

"Важно в этой ситуации дать реальную автономию учебным заведениям, реально оценивать ситуацию и принимать решения, брать на себя ответственность", – подчеркнула Лещик.

