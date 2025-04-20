Дети практикуют важные навыки для выживания: эксперты объяснили феномен игры Minecraft

Minecraft – одна из самых популярных видеоигр среди современных детей, которая может поглощать их внимание на несколько часов подряд. Эксперты говорят, что за ее успехом стоят глубокие психологические и эволюционные факторы. В частности это касается инстинкта строить и выживать.

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Кроме того, дети используют язык, воображение и создают игры по собственным правилам. Специалисты уверяют, что благодаря свободе, которую имеют игроки, им легче проявлять себя в виртуальности. В то же время Minecraft включает в себя социальный элемент, возможность почувствовать различные виды игр, инженерные разработки, творчество и процесс, основанный на выживании, информирует BBC.

"За успехом Minecraft и подобных игр могут стоять глубокие психологические – даже эволюционные факторы. Такие игры оказывают влияние на врожденный инстинкт каждого из нас – тот, который лежит в основе успеха всего нашего вида. Желание строить", – говорят эксперты.

Они отмечают, что дети играют в эту игру, используя язык и воображение, или создают игры, предусматривающие социальное взаимодействие. В то же время то, что подростки решают строить во время игры, и как они это строят, как правило, отражает культуру, в которой они живут.

Игроки Minecraft, как правило, отличаются от других в целом, будучи более интересными и менее управляемыми.

Одно из исследований показало, что использование Minecraft в классе может повысить мотивацию учеников к выполнению школьных заданий, решению проблем, чтению и письму среди других навыков.

В то же время исследователи Австралии установили, что в игру привлекалось 54% мальчиков и только 32% девочек. Авторы исследования видят, что девочки должны так же играть в игру, как и ребята, ведь это помогает развивать цифровые навыки.

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