'Дети приходят в среднюю школу и начинается ад'. Украинцы устроили дискуссию из-за программы НУШ

В сети разгорелась дискуссия из-за программы Новой украинской школы (НУШ) По словам репетитора математики Анастасии Чередниченко, единственное, чему учит программа, – это безответственности.

Видео дня

Об этом она написала в своей заметке в социальной сети Threads, отмечая, что когда дети переходят в среднюю школу после начальной, для них начинается ад, потому что они не привыкли учиться, делать домашние задания и прилагать какие-либо усилия для получения знаний.

В комментариях с женщиной не согласились: большинство написало, что проблема не в НУШ, а в понимании родителями и учителями ее концепции. Также пользователи соцсети ґуказывают на то, что тот, кто хочет учиться – делает это.

"Все хорошо с НУШ, проблема с пониманием родителями и учителями самой концепции. Есть оценки, но не привычные для поколения 80-90-х, родителям удобно не нагружать".

"Нет никакого ада. Есть некомпетентность учителей разных звеньев. Неумение заинтересовать, чтобы у ребенка возникло желание выяснить для себя то или иное явление", – пишут в комментариях, защищая программу Новой украинской школы.

Также некоторые пользователи указывают на то, что школа и не должна пугать или заставлять учить, должна быть мотивация и здоровая окружающая среда без принуждения.

"А школа должна учить, что "мне за это будет"? Разве не самая стабильная и здоровая мотивация – внутренняя, то есть не оценки?", – удивляется одна из авторов.

Многие делятся собственным опытом, что всем задают домашнее задание, и оценивание тоже присутствует – просто оно не в привычных для старшего поколения баллах, а с помощью наклеек, рисунков, слов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть возмутило решение МОН об обязательном изучении английского языка в детсадах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!