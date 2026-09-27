"Дети приспосабливаются даже к оккупации": Петр Черноморец обратился к сторонникам метода "поплачет и перестанет"

Распространенное представление о том, что ребенок в детском саду "поплачет и перестанет", является ошибочным, ведь за такой адаптацией часто скрывается острый травматический опыт и вытесненный стресс. На это указал кандидат биологических наук и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец.

Как именно это происходит и к чему может привести, он рассказал в подкасте "Здоровые, потому что осознанные". Черноморец подчеркнул, что такой принцип устарел – он уже не был передовым и актуальным, когда попал в СССР из США. А сам подход, когда совсем маленьким детям давали выплакаться в одиночестве, в действительности приводил к тому, что ребенок приспосабливался. Но такая адаптация, по словам ученого, еще не означает отсутствие вреда.

"Ну, конечно, дети адаптируются ко многим вещам. Дети адаптируются и к режиму оккупации, и к жизни в секторе Газа, и к Сомали. Они во многом адаптируются. Дальше вопрос: какова цена этой адаптации?", – спросил Черноморец.

По словам нейробиолога, разлука с родителями в первые дни обучения в детском саду сопровождается острым стрессом с выбросом кортизола и катехоламинов – веществ, регулирующих реакцию организма на стресс. Даже если ребенок быстро перестает плакать, это может свидетельствовать скорее о защитной реакции психики – вытеснении или диссоциации травматического опыта, который впоследствии может вылиться в ночные страхи или неврозы во взрослом возрасте.

Кроме того, Черноморец отметил, что жесткий единый режим для группы из 25 детей лишает их возможности учиться жить в условиях неопределенности и брать на себя ответственность. "Если с раннего возраста мы постоянно навязываем ребенку четкие ритмы и однозначные ответы, то получается, что он как раз не тренируется жить в неопределенности. А у нас сейчас всё больше и больше такой неопределённости. Если ты живешь в четком ритме, то ответственность ты на себя тоже не берешь. Ты не тренируешь ответственность как психический процесс".

Эксперт подытожил, что хотя дети постарше могут вербально осмысливать свои чувства, в классических учебных заведениях риск получения травматического опыта остается высоким, и лишь часть детей способна комфортно приспособиться к таким обстоятельствам.

При этом Черноморец добавил, что чем старше становится ребенок, тем легче объяснить ему ситуацию словами. Впрочем, даже искренний и содержательный разговор не гарантирует, что малыш переживет разлуку с родителями без стресса. "Если мы берем классический украинский детский сад или классическую украинскую школу, то там так или иначе будет травматический опыт. Есть такие дети, которым это будет комфортно. Типа, если достаточно нормальный детский сад или достаточно нормальная школа, то есть дети, которые комфортно адаптируются к таким обстоятельствам", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Черноморца о том, с какого возраста ребенка действительно можно отдавать в детский сад и что лучше делать до достижения этого возраста.

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