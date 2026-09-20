Нейробиолог назвал оптимальный возраст для детского сада: родители будут удивлены

Детский сад в трехлетнем возрасте – это скорее потребность родителей, а не самого ребенка, ведь оптимальные условия для социализации без травматического стресса формируются ближе к пяти годам. Об этом рассказал кандидат биологических наук и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец.

Своими мыслями об адаптации малышей он поделился в эпизоде подкаста "Здоровые, потому что сознательные" По словам ученого, для трехлетнего ребенка длительное пребывание среди большого количества сверстников без близких взрослых рядом является нежелательным сценарием. Поэтому слезы малыша, который не хочет идти в детский сад, он назвал абсолютно естественной реакцией.

В то же время ученый подчеркнул, что отдать ребенка в детский сад можно и раньше, но для этого в учреждении должны предоставлять услугу постепенной адаптации малыша. И только после установления теплых отношений с воспитателем в присутствии мамы или папы его можно начинать отпускать к детям. "И тогда через несколько недель может случиться так, что он заценит, что в садике прикольно, и станет соглашаться отпускать родителей", – сказал Черноморец. И добавил, что такие условия можно найти разве что в частных учреждениях, где больше человеческих ресурсов.

Еще лучшим вариантом нейробиолог назвал "тусовку мам", в которой ребенок находится примерно до пяти лет. При этом мамы поочередно присматривают за детьми. "Тем не менее ребенок находится в условном селе, а не в резервации с двумя воспитателями", – пояснил Черноморец.

Также ученый предостерег родителей и воспитателей от устаревших советов в стиле "поплачет две недели и успокоится", сравнив их с советскими методиками не брать младенцев на руки во время плача. "Это острый, тяжелый стресс, который может впоследствии привести к очень серьезным последствиям, в том числе и для здоровья. Но в любом случае это очень тяжелый травматический опыт", – сказал он.

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