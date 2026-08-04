Обязательно ли ходить в детский сад? Исследование выявило скрытые риски для будущих школьников

Хотите как можно лучше подготовить ребенка к школе? Просто отдайте его перед этим в детский сад – так у него будут гораздо больше шансов перейти к школьному обучению полностью готовым. На это указывают результаты масштабного исследования ученых из Университета Кертина в Австралии.

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Как пишет издание Phys.org, в исследовании приняли участие более 123 тысяч детей из Западной Австралии. Они прошли годовую программу раннего развития детей, которую проходят непосредственно перед обязательным школьным обучением (нулевой класс). Также эти дети приняли участие в национальной переписи раннего развития детей (Australian Early Development Census) в период с 2009 по 2021 год.

Исследование показывает, что посещение детского сада положительно влияет на все сферы развития ребенка и существенно снижает риск того, что он пойдет в школу с задержками в развитии. По словам ученых, эти данные являются одним из самых убедительных на сегодняшний день масштабных доказательств того, насколько важную роль играет дошкольное образование в формировании навыков, необходимых для успеха в школе и взрослой жизни.

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Убедительные доказательства пользы дошкольной подготовки

Руководительница исследования и аспирантка Университета Кертина Кендалем Аталелл отметила, что полученные результаты чётко указывают на то, насколько важен год, предшествующий поступлению в школу. Само исследование под названием "Дошкольное образование и уход за детьми и уязвимость развития при поступлении в школу" стало одним из крупнейших в своей области в Западной Австралии и было опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

"Главный вывод очень прост: детский сад действительно имеет значение. Дети, посещавшие дошкольные учреждения, реже сталкивались с трудностями в начале обучения и демонстрировали лучшее развитие по всем показателям, которые мы оценивали", – отметила Аталелл.

Исследовательница добавила, что именно в первые годы жизни закладывается фундамент для дальнейшего обучения, здоровья и общего благополучия. И доступ к дошкольному образованию помогает заложить основу для успеха ребенка задолго до того, как он впервые переступит порог школьного класса.

Дети из уязвимых групп населения теряют больше всего

Соавтор исследования, доцент Гизачеу Тессема из Школы популяционного здоровья при Университете Кертина и Института enAble, подчеркнул, что полученные выводы чрезвычайно важны, ведь слишком много детей до сих пор приходят в школу без навыков, необходимых для полноценного развития. "Более 20 % австралийских детей начинают школьное обучение с теми или иными задержками в развитии, что в дальнейшем негативно сказывается на их учебе, эмоциональном состоянии и будущих возможностях", – отметил Тессема.

Собранные исследователями данные свидетельствуют о том, что дошкольное образование улучшает показатели развития, помогая малышам сформировать социальные, эмоциональные, физические и коммуникативные навыки ещё до начала формального школьного обучения. При этом ученые указали, что дети из неблагополучных или малообеспеченных семей реже посещают дошкольные учреждения. И это вызывает беспокойство, ведь именно они часто получают от посещения детского сада наибольшую пользу.

По мнению Тессема, расширение доступа к качественным дошкольным программам может стать решающим шагом для обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка. "Ни один ребенок не должен начинать школьный путь, уже находясь в невыгодном положении. Инвестиции в дошкольное образование – это инвестиции в будущее детей. Это помогает подготовить их к школе, уменьшает социальное неравенство и даёт результаты, ощутимые далеко за пределами раннего детства", – подчеркнул исследователь.

Соавтор работы, профессор Хейвин Перейра из Школы популяционного здоровья Университета Кертина, добавил, что выводы ученых дополняют доказательную базу того, что раннее развитие играет ключевую роль в становлении ребенка. "Готовность к школе – это гораздо больше, чем просто знание букв и цифр. Речь идет о развитии социальных, эмоциональных и коммуникативных навыков, которые помогают ребенку вовлекаться в учебный процесс, учиться и гармонично развиваться на протяжении всей школьной жизни", – отметил он.

С яслями и дневным уходом все не так однозначно

Исследование также выявило неоднозначные результаты в отношении посещения обычных яслей или центров дневного ухода. С одной стороны, пребывание в таких учреждениях ассоциировалось с более низким риском задержек в речевом, познавательном и коммуникативном развитии. С другой – у детей, посещавших такие учреждения, наблюдался более высокий уровень уязвимости в сферах социальной адаптации и эмоциональной зрелости.

Точные причины таких результатов пока неизвестны, однако авторы выдвигают несколько гипотез. В частности, это может зависеть от возраста, в котором ребенок поступает в ясли, продолжительности и интенсивности посещения, а также от условий в самой семье. Например, слишком раннее включение в большие детские группы на длительный срок может уменьшать количество стабильного и чуткого взаимодействия со взрослыми, которое имеет решающее значение для эмоционального развития в этот чувствительный период.

Исследователи подчеркивают, что эти выводы следует интерпретировать осторожно, ведь они могут отражать различия в графиках посещения, возрасте детей, семейных обстоятельствах и формате самих учреждений. Это направление требует дальнейшего изучения.

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что регулярное посещение детского сада – это одна из первых возможностей своевременно выявить детей, которым требуется дополнительная учебная поддержка или помощь специалистов. Чем раньше педагоги выявят потенциальные трудности в обучении или задержки в развитии, тем быстрее родители и школа смогут объединить усилия и привлечь необходимых специалистов, давая каждому ученику шанс на успех с первого же дня в школе.

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