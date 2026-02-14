Сразу начинают плакать. Специалисты назвали самую популярную манипуляцию детей в детском саду: воспитатели это подтвердили

Большинство детей плачут, когда мама или папа приводят их в детский сад. Они просят родителей не оставлять их здесь, спрашивают, когда их заберут, держатся крепко за руки и всячески пытаются оттянуть время, когда взрослые выйдут за дверь.

Видео дня

Однако, по словам специалистов, это манипуляция родительскими эмоциями. Об этом практикующий психолог и мама трехлетки и владелица Детского Центра развития и мама двух подростков рассказали на своей странице в социальной сети TikTok, а воспитатели в комментариях подтвердили.

"Что происходит в садике? Очень много детей просто криком кричат. Но как только мама за дверь – ребенок замолкает и идет жить свою лучшую жизнь", – говорят авторы в видео и добавляют, что это нормальное поведение ребенка до 6 лет.

"Просто ребенок так манипулирует мамой, ее эмоциями. Это очень больно для мам, но это нормальное развитие ребенка", – объясняет психолог.

В комментариях к видео воспитатели подтверждают, что это действительно именно так и происходит, и мамам не следует волноваться.

"Как воспитатель скажу: это чистая правда", "Я работаю в садике и это 1000%", "Это точно, дети еще те актеры", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть умилило сообщение от воспитателей государственного садика в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!