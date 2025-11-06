'Не опаздывайте на минуту молчания, потребляйте контент на украинском'. Сеть умилило сообщение от воспитателей государственного садика в Киеве

Украинцев растрогало сообщение воспитательницы детского сада в Киеве, где она обратилась к родителям. Так, педагог призвала общаться с детьми на украинском языке и потреблять такой же контент.

Фотографией сообщения поделилась украинская мама Екатерина Лемак в заметке в Тhreads. Кроме того, воспитательница обратилась с просьбой не опаздывать на минуту молчания, которой придерживаются в саду.

"Очень приятно и ценностно видеть в действиях и словах детей интерес и уважение к украинскому языку, культуре и традициям. Надеемся, что семьи, которые еще не включились, найдут в себе внутреннюю аргументацию для убеждения себя. Вопрос бы не стоял остро, если бы дети не несли в садик то, что слышат за его пределами. Практические действия, которые можно сделать уже сейчас: 1. Заменить хотя бы один канал потребления контента на украиноязычный. 2. Не опаздывать на минуту молчания, в 9.00. Для этого ребенок должен зайти в раздевалку не позднее 8.50", – говорилось в сообщении.

Пользователей соцсети поразило такое сообщение и они были удивлены, что есть до сих пор такие родители, которые не понимают подобных вещей и общаются дома на русском. Кроме того, украинцы указали на корректность обращения воспитательницы.

"Я не знаю когда уже наконец русскоязычные родители поймут что делают ребенку медвежью услугу тем, что все еще общаются на русском".

"Нормальные адекватные воспитатели, просьбы корректные, без "ницоефарионовского яда" и пены изо рта "почемунегосударственной". Респект адекватным воспитателям".

"Очень красиво написано! Цените вашего воспитателя".

"Клаааас, я в восторге от каждого слова! Я вон к сожалению, не довольна выбором садика, а который сына адаптирую в ясли. А все потому, что одна из двух наших воспитателей говорит рус, конечно она старается говорить украинскими словами, но каждое слово искажено, по другому ударение, по другому звучание... Це очень огорчает".

