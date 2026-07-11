'Дети просто сидят в укрытии и играют в телефонах': украинцы поделились отзывами о государственных и частных школах

В Украине частные школы становятся все более популярными. Однако, судя по отзывам родителей и некоторых педагогов, не всегда они предлагают действительно более высокий уровень обучения, зато дают другие преимущества, и в соцсетях решили выяснить, какие именно.

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Об этом решила расспросить своих подписчиков пользовательница Threads Анастасия Салова. "Родители, которые отдали детей в частные школы, а не в государственные, дайте честный отзыв: почему именно такой выбор и какие плюсы и минусы вы видите?", – написала она.

В числе ключевых преимуществ частных школ комментаторы назвали сугубо практические моменты, такие как уровень безопасности для детей, кружки и питание непосредственно в школе, а также контроль за проявлениями буллинга. Также родители указали на то, что учебный процесс в частных школах не прерывается во время тревоги – детям проводят уроки в укрытии, тогда как в государственных школах ученики просто сидят и играют в телефоне. Такое мнение, кстати, высказала учительница.

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Еще одно преимущество частных школ, о котором неоднократно упоминалось, – это такая организация учебного процесса, которая заставляет ребенка полюбить учебу. Также для родителей оказалось важным то, что они могут предъявлять более высокие требования именно к учителям, работу которых они оплачивают.

В качестве преимущества комментаторы также отмечали, что детям не приходится носить с собой учебные материалы – все хранится в школе. А еще то, что вся домашняя работа выполняется на месте.

Одна мама выпускника написала целый тред, в котором объяснила, почему попытки обучения в государственной школе для ее ребенка заканчивались провалом. Среди главных причин она назвала культуру общения и гибкость в отношении к детям и родителям. И это, по ее мнению, часто компенсировало даже менее качественную академическую составляющую.

Плюсом частных школ также назвали отсутствие поборов. Родители официально один раз оплачивают год обучения, и за эти деньги администрация содержит помещения, закупает материалы, заботится о бытовом комфорте (свет и тепло даже во время отключений), организует экскурсии и т. д.

Среди комментаторов была и основательница частной школы. Она объяснила свой подход к обучению детей, который давал бы преимущества перед государственным образованием. Среди них – присутствие на уроках и учителя, и репетитора, небольшие классы, вкусная еда, прогулки, услуги квалифицированного психолога и т. д.

Но в комментариях нашёлся и голос в поддержку государственных учебных заведений. Мама объяснила, что качественные услуги можно найти и там, но все, как всегда, зависит от доброй воли коллектива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии в соцсетях о том, реально ли сделать частные школы в Украине более доступными.

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