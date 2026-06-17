Почему частные школы в Киеве стоят 400 тыс. грн в год? Объяснение Егора Стадного вызвало дискуссию в сети

Высокие и очень высокие цены на образование в частных школах обусловлены системными причинами, и на государственном уровне эти причины можно устранить. Об этом заявил вице-президент по образованию Киевской школы экономики Егор Стадный.

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Такое мнение он высказал в подкасте "Что с экономикой?" Центра экономической стратегии (ЦЭС). По мнению Стадного, правильная политика в отношении образовательных учреждений могла бы снизить стоимость таких услуг сразу примерно на 30%.

"Посмотрим на частные школы. У них цены уже начинаются сразу с той категории, которую можно назвать средним и высшим сегментами", – сказал эксперт. И отметил, что они стартуют ориентировочно от 20 тысяч гривен в месяц, а, скажем, найти школу за 10 тысяч уже практически невозможно. В отдельных школах стоимость полного учебного года может достигать 400 тысяч. При этом зарплаты учителей тут нельзя назвать радикально более высокими, чемы зарплат педагогов государственных школ, по словам Стадного.

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Ключевым фактором, определяющим столь высокую стоимость обучения в частной школе, эксперт назвал аренду помещения. "В себестоимости основной удельный вес будет составлять аренда", – сказал он. И добавил, что изменение отношения государства к вопросам доступа детей к образованию могло бы переломить эту ситуацию.

"Если бы мы как государство мыслили в категориях доступа детей к образованию, мы бы сказали: "Частная школа? Вот тебе за гривну помещение в коммунальной или государственной собственности". Символическую гривну за аренду там в год – и все. И они сразу смогли бы как минимум на треть снизить стоимость обучения у себя. Это открыло бы их для более широкого круга родителей. Дети могли бы там получить, возможно, чуть лучшее образование, возникла бы даже конкуренция", – сказал Стадный.

Эксперт также поставил под сомнение эффективность использования имеющейся образовательной инфраструктуры в столице, в частности указав на пустующие помещения. "А почему у нас есть детские сады, есть школы, есть пустующие университеты в Киеве. Почему все эти помещения доступны, я так скажу, только вот этим командам из коммунальных и государственных учреждений?", – спросил Стадный

Эти тезисы вызвали дискуссию в соцсетях: пользователи спорят, действительно ли снижение стоимости аренды могло бы сделать частное образование более доступным, и какую роль в этом должно играть государство. Например, комментаторы отмечали, что финансировать частные школы из государственного бюджета за счет подобных субвенций нецелесообразно. Особенно на фоне нехватки финансирования обычных школ.

Кроме того, в комментариях прозвучало мнение, что современное состояние рынка частного образования позволяет школам максимизировать свою прибыль без повышения качества обучения. В то время как адекватное повышение качества преподавания именно в государственных учебных заведениях может улучшить эту ситуацию.

Впрочем, среди комментаторов были и те, кто соглашался с тезисом Стадного. По крайней мере, они указывали на необходимость развития государственно-частного партнерства в сфере образования.

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