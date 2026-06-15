Почти 30 часов рабочей нагрузки, а зарплата – 9700 грн: рассказ учительницы математики о собеседовании в школе под Киевом поразил интернет

Учительница математики из Киевской области Людмила Хмиль рассказала о собеседовании в государственной школе в Крюковщине. Педагог поделилась, что ей предложили нагрузку в 29,5 часов в неделю, дополнительную подготовку, которая занимает примерно столько же времени, ведь в классах по 28-30 учеников.

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В посте в Threads она также отметила, что должность предусматривала обязательное классное руководство и повышение квалификации. При этом максимальная зарплата, которую предлагают кандидату – 9720 гривен, а заниматься репетиторством можно сразу после уроков.

Украинцев удивили такие условия труда, и многие отмечали, что учительница, вероятно, ошиблась в расчетах, ведь с таким количеством часов ее зарплата будет выше. В то же время некоторые из ее коллег отмечали, что даже если она будет получать больше денег, не стоит соглашаться на работу в школе, ведь профессия учителя переживает не лучшие времена. А кто-то рассказал, что за рубежом за подобное количество часов педагоги получают около 50 тысяч гривен.

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"Вам это не нужно. Я в государственной школе проработала 4 года на одном энтузиазме и любви к детям, ну и зарплате ~ 6500. И конечно же, кроме вашего предмета и классного руководства будет куча задач и обязанностей. В результате: выгорание, моральная и физическая усталость, никакого стабильного дохода. По сути, семью обеспечивал муж, а я просто ходила и проводила уроки, чтобы заработать деньги на бумагу и ручки".

"У меня 2 категория, то есть ниже только специалист, здесь зарплата указана лишь на половину того, что при такой нагрузке получается. Я так понимаю, что вы учитель математики, то там еще есть доплата за проверку тетрадей".

"В Варшаве в государственной школе не менее 50 тысяч гривен за такую нагрузку".

"У вас, наверное, пока нет ни категории, ни надбавки за стаж. В школе главное – выжить первые 10 лет".

"В комментариях пишут очень умные люди, не рассказывайте сказки о том, что учителя зарабатывают целые горы золота! Девушка говорит правду. Потому что если ты только что из университета, то у тебя нет ни стажа, ни категории, которые повышают зарплату. Поэтому будьте реалистами: если бы, будучи учителем в государственной школе, можно было нормально заработать, то мы бы видели достаточно молодых педагогов. Не забывайте, что значительная часть уходит на налоги, а размер премии зависит от города и общины, где ты работаешь".

"Зарплата будет выше, но здесь за такие часы можно дуб вырезать, поверьте".

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