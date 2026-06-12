Может ли учитель-предметник звонить родителям школьников из-за их поведения на уроке: что говорит профессиональная этика

Учитель-предметник не может звонить родителям школьников по поводу поведения на уроке, не согласовав ситуацию с классным руководителем. Ведь в первую очередь педагог должен обсудить все вопросы, касающиеся поведения и учебы ребенка, с классным руководителем.

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Об этом отметила учительница английского языка Даниэлла Романчук. "Может ли учитель-предметник так поступать, не согласовав эту ситуацию с классным руководителем? Нет, не может. Есть такое понятие — профессиональная этика. И в первую очередь, каждый классный руководитель контактирует с родителями. Учитель-предметник может общаться, но в первую очередь он должен обсудить все вопросы, касающиеся ребенка, с классным руководителем", — – подчеркнула Романчук.

Напомним, учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец пожаловалась в своем блоге на родителей, которые звонят ей в нерабочее время. Однако подписчики указали ей на логическую ошибку, которую она допустила в своем объяснении, проигнорировав положение самих родителей.

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Для наглядности Мец представила день учителя в виде бумажной ленты, разбитой на 24 одинаковых сегмента, символизирующих часы суток. Однако большинство подписчиков не поддержали педагога. Основная претензия заключалась в том, что родители также работают и могут выкроить время для общения с учителем именно в нерабочее время.

Звучали упреки и в том, что родители тоже могут получать от учителей звонки и сообщения в неподходящее для этого время. А вот некоторые коллеги Алины Мец не просто поддержали учительницу. Они признались, что на подготовку к урокам у них уходит значительно больше времени. А значит, меньше часов остается на себя и на близких.

В то же время учительница английского языка Оксана Грицак написала, что начинает нервничать, если получает звонки от родителей школьников, а ей удобнее общаться через голосовые и текстовые сообщения.

Многие педагоги писали о том, что удобнее общаться через сообщения, ведь родители могут звонить не вовремя или делать это в нерабочее время. Кроме того, раздражать могут и голосовые сообщения, тогда как написать текст гораздо удобнее, а педагог прочитает его, когда у него появится свободная минутка.

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