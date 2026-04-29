Учительница из Черновцов наглядно показала родителям, почему не стоит звонить педагогам в нерабочее время: сеть возмущена

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец пожаловалась в своем блоге на родителей, которые звонят ей в нерабочее время. Однако подписчики указали ей на логическую ошибку, которую она допустила в своем объяснении, проигнорировав положение самих родителей.

Дискуссия состоялась в TikTok-блоге учительницы, который она ведет под ником @film.mets и в котором рассказывает о своей работе. Для наглядности, Мец представила день учителя в виде бумажной ленты, размеченной на 24 одинаковых сегмента, символизирующих часы суток.

Из них 8 часов уходит на сон, еще примерно два часа – на сборы и дорогу на работу, далее с 8:00 до 17:00 – рабочий день, когда учитель находится в школе. "Далее выделяем часок на то, чтобы добраться домой и поесть. Когда учитель приходит домой, ему нужно еще подготовить уроки на завтра. Выделяем еще часок на подготовку к урокам, и у нас остается три часика. Час на то, чтобы подготовиться ко сну. Два часа учитель имеет на то, чтобы уделить время себе, на то, чтобы почитать любимую книгу и на то, чтобы уделить время близким", – сказала преподавательница.

Однако большинство подписчиков не поддержали Мец. Основная претензия заключалась в том, что родители также работают и могут выкроить время пообщаться с учителем именно в нерабочие часы.

Звучали упреки и в том, что родители тоже могут получать от учителей звонки и сообщения в неподходящие для этого часы.

А вот некоторые коллеги Алины Мец не просто поддержали учительницу. Они признались, что на подготовку к урокам у них уходит значительно больше времени. А значит меньше часов остается на себя и на близких.

Поделились подписчики и опытом взаимодействия с иностранными школами. Например, выяснилось, что в Германии учителя общаются с родителями исключительно с помощью электронной почты.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что делать учителям, которые стали жертвами кибербуллинга со стороны школьников.

