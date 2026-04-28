Кибербуллинг учителей: что делать, если увидели видео с собой в TikTok – алгоритм действий

Если учителя увидели с собой видео в TikTok, то, прежде всего, им необходимо сохранить файл, а также ссылку на аккаунт, где было размещено видео. Кроме того, педагоги должны подать заявление директору школы по буллингу. В то же время, руководитель учебного заведения или же сам преподаватель обязан сообщить об этом в Национальную полицию.

Видео дня

На этом отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью LVIV MEDIA. По ее словам, уже ведется расследование по нескольким делам о размещении подобных видео в соцсетях.

"Я бы советовала педагогическим работникам не замалчивать, не оставлять то, что происходит, и подавать заявление директору школы о буллинге. А директор у нас обязан сообщить об этом Национальную полицию. Или педагог также может самостоятельно обратиться в Национальную полицию. Но прежде всего необходимо сохранить эти данные. Сохранить видео, линк на аккаунт, который, видео, собрать все факты. И здесь неважно, было ли это размещено не под настоящим именем, потому что у нас социальные сети, они отслеживают такой цифровой след", – сказала Лещик.

Она подчеркнула, что дело будет рассматриваться полицией, которая составит административный протокол, затем передает его в суд, который будет определять меру ответственности.

Образовательный омбудсмен призвала педагогов быть смелее и не бояться защищать себя. В то же время, чиновница подчеркнула, что в Украине подобные дела – долговременные, потому что полиция сначала расследует, затем составляет протокол, подает в суд и уже потом суд выносит решение.

Лещик считает, что государство должно усовершенствовать законодательство по защите педагогических работников, ведь сейчас акцент сосредоточен больше на детях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!