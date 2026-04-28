Только две жалобы с 2025 года. Образовательный омбудсмен объяснила, почему учителя молчат о буллинге и боятся себя защищать

С 2025 года в Службу образовательного омбудсмена поступило только два обращения от педагогических работников по поводу буллинга. Учителя боятся обращаться из-за давления и обвинений руководства в том, что они непрофессиональны.

Об этом в интервью LVIV MEDIA рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. По ее словам, педагоги стараются не идти на конфликт в подобных ситуациях. В то же время, есть директора школ, которые самостоятельно осуществляют меры по защите учителей, и считают такие случаи недопустимыми, обращаясь в полицию.

"За весь 2025 год и за часть 26-го года у нас 253 обращения. Только два из них – это обращение педагогического работника о буллинге. К сожалению, педагоги боятся защищать себя, или из-за давления, или страх выглядеть непрофессиональным, потому что сразу довольно часто идет обвинение. "Это вы не профессиональные, да?" И поэтому там произошел этот буллинг. Это или неверие, или давление руководства. То есть нежелание идти на конфликт. Но в этой ситуации я вижу, что учителя хотят защитить себя. Они обращаются в полицию. Я также вижу, как директора школ сами осуществляют определенные меры, чтобы защитить этих учителей и считают такие случаи недопустимыми и обращаются сами в Национальную полицию", – сказала Лещик.

Она призвала педагогов быть смелее и не бояться защищать себя. В то же время, чиновница подчеркнула, что в Украине подобные дела – долговременные, потому что полиция сначала расследует, затем составляет протокол, подает в суд и уже потом суд выносит решение.

Лещик считает, что государство должно усовершенствовать законодательство по защите педагогических работников, ведь сейчас акцент сосредоточен больше на детях.

