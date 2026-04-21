'У меня глаз дергается, когда звонят родители детей': украинцы устроили дискуссию на болезненную тему

Учительница английского языка Оксана Грицак спровоцировала дискуссию среди пользователей сети. Так, педагог написала, что начинает нервничать, если получает звонки от родителей школьников, зато ей удобнее общаться через голосовые и текстовые сообщения.

Об этом Грицак рассказала в заметке в Threads. Она спросила, все ли педагоги имеют подобные требования к общению с родителями.

"Я учитель. И у меня дергается глаз когда звонят родители детей. Смс, голосовые – да. Звонки – нет. Это у всех так? Или только поколение зумеров не любят говорить по телефону?" – написала преподавательница.

В комментариях многие педагоги писали о том, что удобнее общаться через сообщения, ведь родители могут не вовремя звонить, или же делать это во внерабочее время. Кроме того, раздражать могут и голосовые сообщения, тогда как прописать текстом гораздо удобнее, а педагог его прочитает, когда будет свободная минута.

"Учитель. Звонки игнорирую в 90% случаев. Потому что либо у меня уроки, либо я в дороге, либо рабочее время закончилось. Голосовухи – пошли в ср*ку. То есть нет технической возможности прослушивать по несколько раз словесную ди*рею продолжительностью от минуты, которую можно было бы прочитать за 10 секунд".

"Я миллениал, я не люблю ни голосовые, ни звонки. Только сообщения".

В то же время, некоторые отмечали, что если заранее договориться о времени, то можно и позвонить.

"А я ненавижу эти переписки по полдня, когда можно уточнить все в разговоре за 40 секунд".

"Мне, как правило, родители пишут и спрашивают, когда можно меня набрать".

"Мне норм, если звонки в пределах рабочего времени. Когда в 22:00 или позже и не что-то срочное – это кринж. Мне кажется, что в Германии родители не звонят напрямую учителям, есть уважение к отдыху и личному времени".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутило сообщение учителя в школьном чате в десять вечера.

