'В 21:40? Серьезно? Ложитесь спать без угрызений совести!' Украинцев возмутило сообщение учителя в школьном чате

Украинская мама третьеклассницы показала сообщение, которое учительница отправила в школьный чат в 21:40. В нем педагог написала задание, в котором нужно просмотреть файлы и помочь детям выполнить упражнения.

В комментариях под сообщением пользовательницы с никнемом white_omela в Threads украинцы говорили, что задания касаются инженерной недели, но сделать их можно в течение месяца. Тем не менее, большую часть родителей возмутило то, что учительница написала сообщение так поздно вечером.

Почти все пользователи сети сошлись в том, что в такое время школьники если и не спят, но и не должны делать уроки. Они отмечали, что в любом случае от выполнения задания сонным ребенком пользы не будет. А некоторые из учителей рассказал, что в родительском чате может написать до 20 часов и только в случае неотложного вопроса.

"Максимум я могу написать в чате родителей до 20. И это если какой-то насущный вопрос".

"В такой ситуации нужно выбирать сон, от уставшего ребенка не будет пользы. Я сама репетитор, своим ученикам так же даю домашнее, но это перебор, и для сонного ребенка, и для уставших родителей".

"В такое время ребенок спит. Какое домашнее".

"Это инженерная неделя. Эта фигня сейчас по всем школам Украины. Это не обязательно делать с сегодня на завтра, мероприятие длится месяц".

"Если есть время и вдохновение, нахожу в учебнике по ЯИМ за любой класс режим дня школьника (там где про сон), скриню, сбрасываю в чат".

