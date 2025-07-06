Дети смогли разгадать головоломку, которая оказалась не под силу ИИ: результаты исследования

Исследователи из Вашингтонского университета разработали игру с логическими головоломками, которые трудно решать системам искусственного интеллекта. Так, в одном из исследований дети превзошли ИИ в составлении визуальных шаблонов. Более того, они продемонстрировали свои навыки критического мышления и обнаружили ошибки в решениях и объяснениях искусственного интеллекта.

Видео дня

Об этом рассказывает Timesofindia. Участники исследования должны были разгадать головоломки, составляя шаблоны из цветных блоков. В результате исследования оказалось, что дети научились критически мыслить об ответах ИИ и смогли подталкивать ИИ к лучшим ответам.

"Детям, естественно, нравились головоломки и они не связаны с каким-то языком или культурой. Поскольку головоломки базируются исключительно на визуальном распознавании образов, даже дети, которые еще не умеют читать, могут играть и учиться. Они получают большое удовольствие от возможности разгадывать головоломки, а затем от того, что видят, как искусственный интеллект, который они могут считать чрезвычайно умным, терпит неудачу в головоломках, которые они считали легкими", – рассказал один из исследователей.

Дети смогли заметить ошибки как в решении головоломок, так и в текстовых объяснениях моделей искусственного интеллекта. Они также распознавали различия в том, как мыслит человеческий мозг и как системы ИИ генерируют информацию.

Так, участники исследования указывали на то, что человеческий мозг креативный, зато разум интернета пытается решить головоломку опираясь только на то, что есть в сети.

Ученые отметили, что дети способны распознавать возможности искусственного интеллекта и могут быть большими скептиками. чем взрослые.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в США война студентов и учителей из-за использования ИИ дошла до грани абсурда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!