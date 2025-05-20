Это битва ботов. В США война студентов и учителей из-за использования ИИ дошла до грани абсурда

Американские студенты проверяют свои тексты с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не обвиняли в использовании чат-ботов. В то же время, учителя проверяют эссе учеников с помощью тех же инструментов, чтобы увидеть, не пользовалась ли молодежь виртуальным помощником.

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Педагоги пытаются давать письменные работы в учебных заведениях, чтобы ученики не имели возможности пользоваться ИИ в домашних заданиях, информирует The Wall Street Journal. Некоторые студенты говорят, что когда пишут самостоятельно работы и проверяют их через чат-боты, то они находят признаки "машинного" письма.

Так, детекторы ИИ могут подать сигнал тревоги, если текст содержит слишком много прилагательных, длинных предложений и тире. Для студентов, которые уверяют, что сами писали эссе, попытка доказать это стала настоящим вызовом.

В связи с этим учителя требуют показывать историю документов в Google, чтобы ученики оправдали себя. Иногда студенты, которые пользуются инструментами грамматики или научились писать более формально, допускают ошибки. В частности, из-за слов "углубиться" и "гобелен", а также фраз вроде "ценное понимание" и "решающая роль".

Студенты рассказывают, что пользуются виртуальными помощниками для проверки грамматики и исправления орфографических ошибок.

В связи с этим один из ассистентов по письму на базе искусственного интеллекта создал инструмент для авторства. Благодаря ему студенты могут доказать, что не пользовались чат-ботом при написании текстов. В частности, после завершения работы создается отчет, который соискатели образования могут показать учителям, если у них возникают вопросы к источнику информации их работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники, которые пользуются ChatGPT в учебе, хуже сдают тесты.

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