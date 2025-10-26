Дети стали героями мультфильмов Disney: сюрприз учительницы начальных классов растрогал сеть

Учительница начальной школы Лилия Григорьевна Антосюк подготовила для своих второклассников сюрприз. Она заменила их прошлогодние фотографии на стене в классе на снимки обработанные с помощью искусственного интеллекта у героев мультфильмов Disney.

Видео, как педагог готовит этот сюрприз, и его результат, она опубликовала на своей странице в TikTok. В комментариях пользователи сети пишут о том, как это трогательно и мило.

"Закончились уроки и мои ученики пошли домой. А я решила сделать им небольшой сюрприз – заменить прошлогодние фото на свеженькие", – говорит в видео педагог и добавляет, что она обратилась к ChatGPT, который превратил их фотографии в героев любимых мультфильмов.

Пользователи в восторге от такой идеи, пишут что учительница – генератор идей и детям обязательно понравится этот сюрприз.

