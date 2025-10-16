'Грустный догоняет веселого'. Тетрадь украинского первоклассника рассмешила сеть до слез

Мама украинского первоклассника Ольга с никнеймом volynska_pani поделилась фото прописей своего сына. Мальчик писал букву "О", однако решил дорисовать ей руки, ноги и лицо. Когда же женщина спросила, что это такое, то он ответил, что это "грустный догоняет веселого".

Сообщение в Х (бывший Twitter) собрало более 140 тысяч просмотров и более 5 тысяч лайков. В комментариях Волынская отметила, что учительница не ругала за это мальчика.

Украинцев рассмешило до слез изображение букв. Некоторые из пользователей соцсети делились также своими фото, где дети в тетрадях разрисовывали буквы. Так, например, один из учеников обожал стиральные машины, поэтому также размещал их в букву "о". А кто-то вспоминал, как трудно было учиться, когда заставляли писать каллиграфически.

"Такого ребенка можно уже переводить в следующий класс за нетривиальное мышление".

"Меня постоянно учительница спрашивала, мои ли буквы на дискотеке, а тут буквально".

"С болью вспоминаю, как нас чмырили в первом классе с той каллиграфией, ровными палочками, закругленными кривульками... У мамы отчаяние, истерика у меня. Совковая начальная школа – это боль".

"Счастливые дети, у них нет таких пыток, как "чистописание".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог забил тревогу из-за тревожной тенденции в школах, связанной с почерком детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!