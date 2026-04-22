Дети становятся уверенными и учатся читать вслух: начальные школы Австралии взяли 'на работу' собак. Видео

Почти 400 собак в австралийских начальных школах помогают детям читать. Именно "беспристрастность" делает собак идеальными компаньонами для школьников, которые могут испытывать тревогу, читая группе, имеют дополнительные учебные потребности или не имеют возможности регулярно читать дома, Такой сеанс длится 20 минут.

Программа развития грамотности называется "Story Dogs" и помогает ученикам начальной школы обрести уверенность и умение читать вслух, информирует Тһе Guardian. Собак сопровождают их хозяева, которые добровольно помогают детям озвучивать сложные слова и строить отношения с учениками. В то же время, животное терпеливо сидеть, принимать поглаживания и вести себя как дружеское, приветливое лицо.

Соучредитель Story Dogs Джанин Сигли объясняет, что дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью или трудностями в обучении могут не спешить во время такого урока, погладить собаку и двигаться в собственном темпе. В то же время, система образования может оказывать давление на школьников для освоения чтения, и если они не справляются, то становятся тревожными. Из-за этого ученики могут делать ошибки, тогда как чтение с собаками формирует прочную связь, после чего мальчики и девочки действительно тренируют этот навык и дома.

Программа была основана Сигли и Лией Шелдон в регионе Новый Южный Уэльс в 2009 году в ответ на обеспокоенность по поводу значительных разрывов в уровне грамотности среди маленьких детей. Он создан по образцу аналогичной программы, действующей в США, где собак используют как животных-помощников в обучении, и расширился до всех штатов и территорий, кроме Северной территории.

Последние результаты исследования Naplan показали, что четверо из 10 учеников не достигли ожидаемых результатов по грамматике и пунктуации, что свидетельствует о трудностях с распознаванием глаголов и местоимений в предложениях. Каждый третий ученик все еще отставал от контрольных показателей по чтению и правописанию.

Одна из владелиц миниатюрного пуделя Таши Сью Богнар три года назад обратилась в школу, где учатся ее двое внуков, и сейчас это единственное учебное заведение в Сиднее, где действует программа. Женщина каждую пятницу проводит здесь два часа, а когда собирается уходить, то восторженные дети окружали ее, чтобы погладить собаку.

