'Самый большой квест – это обувь'. Украинка рассказала, чем ее поразила подготовка к школе в Австралии: за тетрадями никто не ходит

Украинка Ольга Онищук, которая сейчас проживает в Австралии, рассказала как происходит подготовка к школе. Так, учебное заведение предоставляет список канцелярии, которую родители заказывают онлайн. Все необходимое для обучения хранится в классе, поэтому дети не носят учебники и тетради домой.

В заметке в TikTok мама девочки делится, что самой большой проблемой становится приобретение обуви, ведь сложно найти что-то удобное. Дети должны обязательно придерживаться школьной формы, например, это может быть поло с эмблемой. В то же время, низ может быть любой, главное – нужного цвета. Однако, даже если она будет отличаться, то это не будет вызывать проблем.

"Список канцелярии дает школа. Все заказывается онлайн в один клик и все хранится прямо в школе, дети не носят с собой учебников и кучу тетрадей. С одеждой тоже все просто – в школе здесь обязательная форма. У нас это школьное поло с эмблемой, а низ можно купить любой, главное нужного цвета, даже если немного отличается, никто не делает из этого проблемы. Самый большой квест – обувь. Особенно, если ножка узкая, найти что-то удобное не так уж и легко", – рассказала Онищук.

Она также добавила, что из обязательного в школу нужно подготовить ланч-бокс, бутылку для воды, рюкзак и шляпу.

