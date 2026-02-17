'В Австралии дети ложатся спать в 20:00, а с 3-4 лет нет дневного сна'. Родители устроили дискуссию из-за опыта украинки

Украинка Ольга Онищук, которая сейчас проживает в Австралии, рассказала, что дети в этой стране ложатся спать в 20:00. Кроме того, уже в 3-4 года малыши не имеют дневного сна. Она поделилась, что ее дочь засыпала в 22:00, однако в конце концов маме девочки удалось перестроить режим, и теперь ребенок засыпает максимум в 21:00.

Об этом Онищук рассказала в заметке в TikTok. Таким образом, отмечает женщина, дочь высыпается, а родители имеют время для себя.

"В Австралии дети ложатся спать в 8 вечера. Когда я это услышала, подумала, что это нереально. Как можно уложить ребенка? Но два года назад перед школой педиатр спросила, когда ребенок засыпает. Я честно ответила, что где-то в десять. Врач очень удивилась и посоветовала переходить на 7:30-8:00. Ребенку же рано вставать в школу. А еще я узнала, что дети 3-4 лет уже не спят днем, просто ложатся раньше вечером. Мы так и изменили график, теперь Диана засыпает максимум в 9, высыпается, а мы имеем вечер для себя. И я думаю: это здесь суровые родители или в Украине дети ложатся слишком поздно?" – сказала Онищук.

В комментариях под сообщением родители устроили дискуссию, в частности приведя в пример опыт других стран. Так, например, в Германии уроки начинаются в 7:20, поэтому детям стоит ложиться спать раньше. Зато в Италии, мальчики и девочки могут не спать и после 12 ночи, а утром должны собираться в школу. В то же время, многие пользователи сети сетовали на то, что в Украине придерживаться такого графика сложно, ведь часто папы приходят поздно с работы домой, поэтому дети их не будут видеть.

"Так они не видели во сколько дети ложатся в Италии. Я в шоке была, да и есть до сих пор. После 12 ночи и это им потом идти в школу. Я в шоке, даже маленькие совсем не имеют графика".

"Если мой ребенок так будет засыпать, то он забудет как выглядит отец. Он приходит с работы только в 19:40. Каждая семья должна для себя подбирать комфортный график, а не все под шаблон".

"При чем здесь Украина, это зависит от родителей и как они выстраивают график, мой (2,3) имеет стабильный график уже больше года, ложится плюс-минус 21:00 просыпается 7:00. Сразу так приучала, потому что режим – это о безопасности для ребенка и здоровья, и так понятнее для него".

"Здесь вопрос не во сколько ложишься, а во сколько встаешь. В Украине у нас первый урок начинался в 9:00, а в Германии в 7:20".

"Мои дети в Германии ложатся в 20:00, а едва встают утром в садик и школу. Я бы и в 19:00 укладывала, но они уже подросли, 5 и 9, поэтому 20:00 как раз супер. И у родителей есть время на себя".

"В Украине родители работают до 20-21".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка, которая с трехлетней дочкой переехала в Норвегию, обратилась к скандинавским родителям, которые рано забирают детей из детсада.

