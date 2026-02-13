'Как вам удается так рано забирать детей из детсада?' Украинка, которая с 3-летней дочерью переехала в Норвегию, обратилась к скандинавским родителям

Украинка Ольга, которая переехала с 3-летней дочкой в Норвегию, обратилась к скандинавским родителям с вопросом, как им удается забирать детей раньше из детского сада. Так, она поделилась, что учебное заведение работает до 17:00, однако когда женщина приходит в сад в 16:00, то большинства малышей уже нет в группе.

Видео дня

В заметке в Instagram Ольга отмечает, что работает дома, поэтому может прийти раньше. Однако у ее мужа рабочий день до 17:00, поэтому она удивляется, как бы он успевал забирать дочь из садика, ведь еще нужно добраться до него с работы.

"Родители в Норвегии, у меня есть вопрос. Вы также чувствуете необходимость забирать ребенка из детского сада раньше? Я имею в виду, детские сады работают до 17:00. Но каждый раз, как я подхожу к детсаду в 16:00, я уже вижу как все родители идут домой со своими детьми. А это значит, что они пришли туда, пожалуй, на полчаса раньше. Да, остается лишь несколько детей, включая Софию. Я работаю дома, как раз пишу диплом, поэтому могу прийти раньше. Но мой муж работает до 17:00. Как это работает? Если у вас есть ребенок, то вы можете закончить свою работу раньше и забрать своего ребенка или это официальное рабочее время?" – сказала мама девочки.

В комментариях родители дошкольников поделились, что сначала пытались забирать детей раньше, однако им было настолько интересно в саду, что они не хотели идти домой. Поэтому мамы начали приходить позже. В то же время, некоторые рассказали, что норвежские дети ложатся спать в 18-19 часов, поэтому некоторые родители, чтобы провести с ними время, могут забирать их раньше из детсада. К тому же, дети устают, когда проводят в группе по 7-8 часов.

"Я также работаю из дома (большую часть времени) и раньше забирала дочь в 15:00-15:30, а она это ненавидела, потому что любит детский сад. Так что теперь я забираю ее в 16:00-16:20, она обнимает меня и готова идти домой (я отвожу ее примерно в 8:30-9:00)".

"Я думаю, это сочетание нескольких факторов. Во-первых, они еще маленькие и устают, если проводят в детском саду 7-8 часов. Во-вторых, норвежские дети ложатся спать примерно в 18-19 часов. Поэтому хочется провести с ними несколько часов. Мои дети уже закончили детский сад, но я старалась забирать их в 15 часов почти каждый день".

"Мои дети всегда остаются там последними в детском саду. Мой муж и я работаем по 8 часов в день, и последнее возможное время для того, чтобы забрать детей, – 16:45. Поэтому мы забираем их в 16:45".

"Наш детский сад работает с 07:00 до 16:30. Когда я работаю допоздна, я привожу детей примерно в 08:00-08:30, а отец забирает их примерно в 15:45/16:00. Когда я работаю с утра, отец привозит детей примерно в 07:00, а я забираю их примерно в 15:00. Я также работаю в детском саду".

"У нас трое детей, и для всех них я установил правило, что самый длинный рабочий день имеют родители, а не дети. Поэтому мы отвозим их около 8:30 и начинаем работать в 9:00. Тот, кто забирает детей, должен начинать работу около 7:00. И забирать детей около 15:45/16:00. Если нам нужно закончить работу, то это будет вечером".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка рассказала интересные факты о школах Китая, где дети мечтают стать пионерами, родители приносят тетради, а телефоны под запретом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!