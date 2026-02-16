Дети переобуваются в тапочки и грызут морковь прямо на уроке: учительница рассказала факты о начальной школе в Германии, которые очень ее поразили

Учительница Эшли Линн, которая работает в немецкой школе, рассказала интересные факты о начальных классах, которые ее очень поразили. Так, педагог поделилась, что когда дети приходят на уроки, перед тем, как зайти в класс, они переобувают свою уличную обувь в домашние тапочки.

Видео дня

Также педагога поразило то, что школьники могут грызть морковь прямо на уроке. В классе есть большой ящик наполнен морковью, поэтому ребята могут ею полакомиться в любой момент. Об этом учительница рассказала в заметке в Instagram.

"Когда дети приходят в школу, перед тем как зайти в класс, они все переобувают свою уличную обувь в домашние тапочки. Я знала, что носить домашнюю обувь дома в Германии принято, однако я не знала, что ее также носят в классах, в школах. Например, все маленькие дети в первом-втором классе они имеют свои тапочки, которые они носят в классе. Например, у некоторых есть тапочки, у других кроксы или маленькие "слиперы". Это так мило. Они также буквально едят морковь. Я не знаю, только ли это класс, который я посещала. У учителя был огромный ящик, наполненный морковью, которая была неочищенной и не порезанной. Некоторые дети в этом классе просто жевали морковку во время урока", –поделилась педагог.

В комментариях некоторые педагоги рассказали, что в немецких школах дети переобуваются для того, чтобы можно было проводить занятия на полу и сохранить чистоту. В то же время, кроме моркови в некоторых классах могут стоять корзины с фруктами, к которым у школьников есть постоянный доступ.

"Я учитель 9 класса в Германии: тапочки, морковь, яблоки и кружочки с этикетами для всех детей. Это моя работа".

"Мы делаем это с малого возраста. Вы бы видели, как малыши бегают, когда мы достаем огурцы и паприку, или вырезаем яблоки. Сбалансированное питание является частью немецкой образовательной системы, а также практические навыки жизни".

"У меня это точно было в начальной школе. Мы носили тапочки, прежде всего, для чистоты, потому что можно было делать много занятий на полу, например сидеть в уголке для чтения. Не знаю, как морковь, но у нас была корзина с фруктами".

Читайте также на OBOZ.UA интервью с украинкой Полиной Новиковой, которая рассказала о бюрократии в Германии, проблемах с кружками и том, на что хватает зарплаты учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что беженка из Украины раскрыла хитрую схему немецких родителей, которые экономят на авиабилетах благодаря прогулам детей в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!