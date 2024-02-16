Дети станут ''дикими'' и асоциальными? В чем преимущества и риски домашнего обучения: опыт США

Домашнее обучение приобретает популярность среди американских школьников по разным причинам. Однако, по словам специалистов, такая форма получения образования имеет определенные риски. В частности, дети могут стать асоциальными, нет контроля над программой и их безопасностью, а также требуется много родительского времени.

Несмотря на это, американские родители видят в домашнем обучении много плюсов по сравнению с посещением школы. Своими взглядами и опытом этой формы получения образования эксперты и родители поделились с Yahoo Life.

Профессор Гарвардской школы права Элизабет Бартолет перечислила риски образования в домашних условиях. В частности, это может быть недостаточное количество полученных знаний, отсутствие защиты детей от жестокого обращения и унижения, а также возможности ознакомиться с разными точками зрения. Кроме того, она обращает внимание и на общественные риски. По ее словам, в отсутствие регулирования создаются "вражеские группы общества" сторонников домашнего образования.

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Похожего мнения придерживается и исполнительный директор Коалиции за ответственное домашнее воспитание Анжела Гримберг. Она отмечает, что во многих штатах нет контроля над обеспечением выполнения школьной программы, а в некоторых регионах даже не нужно сообщать о намерении учиться дома.

По словам экспертов, для некоторых детей домашнее обучение может иметь преимущества, однако оба специалиста придерживаются одинаковых взглядов, что этот процесс нужно контролировать на уровне государства и учебных заведений, особенно с точки зрения безопасности школьников.

Бывшая директор школы и мама, которая обучает своих детей дома Менди Дэвис рассказала, что активно участвует в создании сообщества таких же родителей. В частности, она делится в своих соцсетях советами по учебным программам, которыми можно пользоваться.

Также женщина пытается адаптировать график уроков к потребностям и интересам школьников каждый день. Она отмечает, что главная цель этого – сочетать жизнь с учебой.

Семья Де Брюэн из Техаса перевела своих дочерей на домашнее обучение из-за невозможности найти подходящую школу. Несмотря на то, что родители каждый год предлагали детям перейти в традиционное учебное заведение, девушки выбрали учиться дома.

"У нас есть школьная комната, так что у детей есть место, куда они могут пойти только для учебы. Но иногда оно происходит за кухонным столом, или в машине по дороге куда-то, или в самолете. Обучение происходит везде", – делится Де Брюэн.

В начальной школе девушки учились по программам, которые можно было купить в интернете. Однако позже родители нанимали учителей и репетиторов, чтобы закреплять знания. Подготовку в колледж их дети проходили онлайн по рекомендации консультанта частного учебного заведения.

Кроме того, бывшие школьницы посещали уроки по чтению иероглифов, потому что им так хотелось. По словам Де Брюэн, если бы ее дочери ходили в школу, то не имели бы такой возможности.

Еще одна мама Кара Хэнс, выбрала такой способ учить детей из-за негативного опыта в детском саду, когда над ее дочерью издевались. Однако этот выбор женщина еще сделала и потому, что сама получала образование дома.

Она регулярно следит за соответствием обучения всем государственным требованиям с помощью учителя. По ее словам, домашнее обучение дает ей возможность больше узнавать интересы своих детей и быть ближе к ним.

Хэнс уверяет, что благодаря индивидуальному плану можно учесть все потребности, интересы и выбрать способы обучения школьников.

Писательница Сара Менкедик работает вместе с мужем, поэтому обязанности по домашнему обучению они разделяют между собой. Такое решение родители приняли после начала пандемии ковид, когда их дочь начала "ходить" на уроки в Zoom. По словам женщины, проблема касалась также безопасности из-за расовой динамики. Поэтому ей пришлось задуматься над тем, что учиться можно не только в школе, а где угодно.

"Ты можешь сделать это так, чтобы это не было школой дома, где ты не сидишь над математическими таблицами – ты просто живешь своей жизнью", – делится Менкедик.

Рассказывая о социализации, родители поделились, что у их детей нет дефицита в общении со сверстниками. Ведь обучение может проходить в музеях, дендропарках и зоопарках, которые группами посещают и другие школьники. Кроме того, "домашние" ученики принимают участие в различных мероприятиях, общаются в разных группах и посещают кружки.

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