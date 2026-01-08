Дети учат русский и поют гимн РФ: образовательный эксперт объяснил, как 'подпольные школы' в Украине получили законное право на существование

Значительное количество директоров украинских школ не догадываются, где именно находятся их ученики, которые учатся по семейной или экстернатной форме. Эти способы получения образования не предусматривают посещения школы, а родители могут свободно выбирать, как именно будут учиться их дети в условиях военного положения.

Более того, упомянутые формы даже не предусматривают контроля за образовательными достижениями и механизмы влияния на возвращение ребенка на очное обучение. Поэтому, директора школ, где есть ученики, получающие образование по семейной или экстернатной формам, не нарушали законодательства и могут продолжать свою деятельность. На этом отметил образовательный эксперт Сергей Дятленко в эксклюзивном блоге для OBOZ.UA.

Такое мнение он высказал, комментируя недавний скандал вокруг существования подпольной школы в Киеве, где дети учат русский язык и поют гимн России. Так, учебное заведение именовалось "семейным клубом", однако работало как обычная школа, где ученики учились с 9:00 до 14:00 с первого по девятый класс, и даже оставались на группу продленного дня. К тому же, "семейный клуб", расположенный на территории Свято-Покровской Голосеевской пустыни не имеет лицензии, поэтому формально документы детей находились в других лицензированных школах.

"Если дети, которые учились в той школе-семейном клубе, формально получали образование в двух других заведениях по семейной или экстернатной форме, то директора тех школ вообще не нарушали законодательство и могут продолжать свою деятельность, моральная сторона которой их не волнует. Но я скажу больше, директора тысяч украинских школ, которые имеют учеников на семейной форме обучения или экстернатной, даже не догадываются где те ученики могут находиться и в каких "клубах" учиться или проводить время. И это проблема! Большая проблема", – отметил Дятленко.

В то же время он обратил внимание на то, что именно родители имеют свободный выбор относительно того, где будут учиться их дети и по какой форме образования. Так, в Украине сформирована политика "Школа офлайн", согласно которой, ученики должны посещать школу по месту жительства, если была возможность для очного обучения. Однако когда документы приняли окончательно, через месяц все наработки отменили под политическим давлением.

"Поэтому главная щель (или даже целая дыра!) для деятельности разного рода школьных "семейных клубов" зияет во все стороны", – делится Дятленко.

По его словам, на западе Украины есть община, где проживает более 1500 внутренне перемещенных лиц школьного возраста, среди которых 919 не посещают школы по месту жительства. И они, говорит специалист, имеют на это законное право.

"В одной большой общине на западе Украины проживает 1509 внутренне перемещенных лиц школьного возраста. 919 из них не посещают школы по месту жительства. И имеют на это полное законное право, ведь могут учиться или формально числиться, как в случае с расследованием, в своих родных школах. При этом "родные школы" полностью зависят от наличия этих учеников, поэтому могут не оказывать никакого давления относительно уровня вовлеченности таких учеников в образовательный процесс и их образовательных достижений", – отмечает образовательный эксперт.

Есть и такие общины, которые вообще не знают, сколько детей школьного возраста из числа внутренне перемещенных не учатся в местных школах. То есть, дети-ВПЛ формально могут уже четыре года нигде не учиться, если их родители этим не озабочены.

Напомним, в Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советских песен и стихов Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю.

Причем документы школьников этой "школы" лежат в настоящих, лицензированных украинских школах, хотя дети там даже иногда не появляются. По данному факту уже проводят соответствующую проверку.

