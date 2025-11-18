'Бог никого не делит'. В Сумах нашли 'школу', где дети учили русский язык и литературу: как отреагировала ГСКО

В Сумах работает образовательное пространство, где дети учат русский язык и читают русских авторов. Школа "Асгард" проводит и уроки по игре на свирели, работе с пером, глиной, а также академических наук. Около 90% обучения происходит на украинском языке.

Видео дня

Соосновательница заведения Валерия уверяет, что школа не за Россию, однако она оставляет за собой право изучать "классиков", которые не причастны к полномасштабному вторжению в Украину. Об этом женщина рассказала в интервью "Суспільному".

"Наша школа не за Россию – это точно. Это важная информация для людей, которые могут воспринять нашу школу как-то там враждебно. Мы не пропагандируем русскую культуру, просто мы оставляем за собой право изучать классиков, которые не причастны к событиям, происходящим сейчас. Почти все уроки у нас на украинском языке проходят", – рассказала Валерия.

Сколько детей учится в школе и какова стоимость

Пространство создали родители, которые организовали семейную форму обучения. Заведение посещают семеро детей из пяти семей, а стоимость обучения зависит от количества уроков: 5-7 занятий в день обойдутся родителям в 9-12 тысяч гривен. Чтобы получить документы государственного образца, дети будут зачислены в школу, которая имеет лицензию, и проходить аттестацию там.

Как объясняет русский язык руководитель пространства

По словам руководителя пространства Марины Короткой, "Бог никого не делит, язык для всех людей один, а жить нужно в духе братства друг к другу".

"Ничего не популяризируем, ни за что не агитируем. Мы вообще занимаемся семейными делами вместе со своими детьми и объединились для того, чтобы их воспитывать в мире, любви, добре. Мы не являемся учебным заведением. Это семейное пространство, созданное людьми, которые наделены умом, совестью, честью. Живите по отношению друг к другу в духе братства. Единственный язык для всех людей – это человеческий язык. Других разграничений мы не признаем, Бог никого не делит", – сказала Короткая.

Как отреагировала ГСКО

На ситуацию отреагировали в Государственной службе качества образования Сумской области. Начальник управления Алла Рябуха отметила, что пространство "Асгард" не имеет лицензии и сделать проверку того, что происходит в заведении, невозможно. Однако подобными случаями может заниматься полиция или Служба безопасности Украины. В то же время вопрос возникает не к самому заведению, а к родителям, которые отдают детей в подобные пространства.

"Не осуществляет в полной мере предоставление услуг в сфере общего среднего образования. То есть мы не говорим, что это школа. Что происходит в этом учебном заведении, мы не можем проверить, потому что это не наши полномочия, скорее всего, этим будет заниматься полиция, возможно, СБУ. В нашей области со времен полномасштабного вторжения ни одно заведение не изучает русский язык: ни факультативов, ни предметов и запроса родителей нет. Это вопрос не столько к учебному заведению, сколько к родителям. Вся ответственность ложится на родителей, они ведут своих детей и должны знать, что происходит", – сказала Рябуха.

Что говорят у языкового омбудсмена

По жалобам граждан о наличии русского языка в программе семейного пространства работают органы власти и образования, отмечает представитель уполномоченного по защите государственного языка в Сумской области Виктория Витер. По ее словам, будут направлены запросы по выяснению статуса учреждения для определения, на каком основании все же предоставляются образовательные услуги.

"В образовательном пространстве обеспечивается обучение, развитие и творческая реализация всех участников образовательного процесса. То есть образовательный процесс все-таки осуществляется в этом пространстве, поскольку оно имеет такое название. Мы сейчас выясняем подтверждение этого пространства, никаких документов подтверждающих они пока не предоставили, где было бы указано, какой они тип заведения. Будут направлены соответствующие запросы по выяснению статуса этого учреждения или организации", – сказала Витер.

По ее словам, деятельность "Асгарда" имеет признаки вероятного нарушения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, статьи 27 – коммунальные и частные учебные заведения должны оформлять свои сайты и страницы на украинском языке. Также, согласно статье 21, языком образовательного процесса является украинский.

"Чтобы сделать точные выводы, необходимо получить информацию, является ли эта организация субъектом хозяйствования и имеет ли лицензию на образовательную деятельность", – добавила чиновница.

О семейном пространстве "Асгард"

Семейное образовательное пространство "Асгард" – это альтернативная школа начального и среднего звена. Занятия платные, с 1-го по 8-й класс. В заведении преподают базовые школьные предметы, а также русский язык и литературу, пользуются "советскими и дореволюционными учебниками, ведь там есть нестандартные задачи на логику и сообразительность". Об этом сообщала ранее изданию "Цукр" Марина Короткая. По ее словам, здесь полный учебный день с 09:00 до 16:00. Чтобы устроить ребенка, достаточно сообщить ФИО, месяц и год рождения и прислать фото

"Мы сейчас опираемся на программу "Росток". Некоторые курсы у нас на украинском, а другие на русском. Иногда на занятиях мы пользуемся советскими и дореволюционными учебниками, особенно по математике, ведь там есть нестандартные задачи на логику и сообразительность. Если надо решить задачу из сборника 1947 года, они все поймут. А из украинских пособий заказываем рабочие тетради "Окружающий мир". Их издают в Сумах на русском языке. Мы не ставим ограничений. Дети одновременно находятся в украиноязычной среде и пользуются русской терминологией", – сказала Короткая.

Что в заведении говорят о полномасштабной войне

Основатель пространства рассказала, что у них есть обустроенный "тихий уголок" с зеленым ковриком, диванчиком и журнальным столиком. Также есть подвал, но его пока не обустроили, ведь здесь"не приучают детей, чтобы они бегали в укрытие или боялись". Кроме того, в заведении "надеются, что эти обстоятельства скоро закончатся", а о полномасштабном вторжении детям не рассказывают.

"Мы очень рады, что сейчас далеко от всех городских граммофонов. До этого мы были в парке, каждое утро начиналось с граммофона. Как бы ни пытались создать круги доброты, все равно слушали, что раздается по всему городу. А сейчас дети "выдохнули": этого нет, а рядом – лес и поют птички. У нас, конечно, есть подвал, но его пока не обустраивали. Мы не приучаем детей к тому, чтобы они бегали в укрытие или боялись. Надеемся, что эти обстоятельства скоро закончатся", – рассказала Короткая.

Она отметила, что им "не по пути с теми, кто живет в войне", а дети не должны находиться в страхе или тревоге. О патриотическом воспитании на страницах альтернативной школы не упоминают. Также нет упоминаний и о предмете "История Украины".

16 ноября Марина Короткая опубликовала видео, в котором попросила прощения у тех, чьи чувства задела деятельность пространства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мешает школьникам полноценно перейти на украинский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!