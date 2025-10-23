'Дети учат украинский как иностранный'. Тала Калатай поделилась криком души о современных школьниках: сообщение стало вирусным

Украинская телеведущая и актриса Тала Калатай поделилась криком души о современных школьниках, которые общаются на русском языке. Для нее это стало самой большой пыткой, ведь дети растут в войне России против Украины, сидят в подвалах или выехали и продолжают говорить на "языке пыток" и пренебрежения ко всему украинскому.

Такими мыслями актриса поделилась в посте в Facebook, который быстро собрал более 20 тысяч лайков. Она подчеркнула, что родители, вместо того, чтобы взять на себя эту ответственность, сбрасывают ее на садики, школы и на что-либо другое. Поэтому когда школьники выходят с уроков украинского и говорят на русском, то украинский становится для них иностранным, а родным – русский. По словам Калатай, из-за этого их снова будут приходить увольнять или незаметно оккупируют.

"Самой большой пыткой для меня сейчас являются украинские дети, говорящие на русском... Это новое поколение, растущее в войне России против Украины, это дети, которые или сидят в подвалах или вынуждены были уехать, говорят на языке пыток и пренебрежения ко всему украинскому, на языке ненависти ко всему украинскому... Честно, я так устала и разочаровалась. Это дети, которые друзья моих детей, дети моих друзей. Это так болит. Болит, потому что их родителям лень, они эту ответственность за идентичность сбрасывают на школы, садики, ютюб еще кого-то, только не берут ее на себя", – написала телеведущая.

Она подчеркнула, что родители могут вести бизнес и общаться на украинском с окружающими, однако продолжают обращаться на русском к детям из-за своей лени. Таким образом, украинский язык такими детьми воспринимается, как склонение к иностранному.

"Украинский такими детьми воспринимается, как склонение к иностранному, потому что родной для них русский, почему? Потому что на русском говорят родители, просто от лени и для собственного комфорта. Зная украинский, часто ведя бизнес на украинском, общаясь на украинском, в частности со мной, возвращаются к ребенку и говорят: "Падайди сюда", – добавила актриса.

Так Калатай отреагировала на пост украинского журналиста Виталия Портникова, который подчеркнул, что нашей стране нужен украиноязычный народ, который будет говорить на украинском не в знак протеста, а желает на нем общаться, включая и детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская телеведущая Янина Соколова обратилась к родителям. Она указала, что если родители современных детей хотят, чтобы их дети жили в Украине, их надо воспитывать на украинском. Если же родители настроены на жизнь в России – тогда, конечно, можно и на русском. На примере двух своих сыновей она объяснила, что от того, какой "чип" родители вставят детям – украиноязычный или русскоязычный – зависит их будущее

