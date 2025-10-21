'Мой сын переходит на русский язык, но...' Янина Соколова рассказала о воспитании своих детей и обратилась к родителям в Украине

Если родители современных детей хотят, чтобы их дети жили в Украине – их надо воспитывать на украинском. С ними надо с детства говорить на родном языке. Если же родители настроены на жизнь в России – тогда, конечно, можно и на русском.

Это свое мнение озвучила украинская телеведущая Янина Соколова в интервью медиа. На примере двух своих сыновей она объяснила, что от того, какой чип родители вставят детям – украиноязычный или русскоязычный – зависит их будущее.

Детям телеведущей – 16 (Николаю) и 13 лет (Мирону). По словам Соколовой, у старшего сына большинство одноклассников говорит на русском языке, потому что их семьи также разговаривают на этом языке. И, несмотря на то, что сын может переходить на русский в среде своих друзей, она уверена, что он ментально никогда не перейдет "в этот идеологически ватный мир".

Она поделилась, что он может сделать это фрагментарно, особенно сейчас, в подростковом возрасте, на волне протестов, чтобы показать, что он – взрослый.

"Я с пониманием к этому отношусь, хоть и осуждаю и говорю ему, что это плохо. Но я бы очень хотела, что те родители, которые сейчас смотрят это интервью, помнили о том, что какой чип вы вставите ребенку в голову, такое будущее вы хотите для вашего ребенка. Вы хотите, чтобы в будущем ваш ребенок жил в России? Тогда говорите на русском. Но тогда уже сейчас надо подыскивать университеты, районы по лучше – потому что там не везде хорошо", – говорит она и продолжает, что можно переехать в "молодые республики", но никто не гарантирует там безопасной жизни и ей очень жаль, что большинство не понимает этой истины.

Также Соколова добавила, что несмотря на такие примеры русификации, позитив все же есть. И, по ее наблюдениям, где-то около 80% детей младшего школьного возраста уже выросли украиноязычными. И это очень радует.

"Уже выросло новое поколение, которое понимает, почему это стоит делать", – уверяет телеведущая.

