Дети забудут русские матерные слова: Наталья Сумская предложила изучать в школе украинскую брань

В школах Украины следует ввести минуты ругани на украинском языке на уроках литературы. Дети будут пользоваться нашей бранью и забывать русские матерные слова.

Такое мнение во время интервью на Украинское радио высказала украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская, которая в этом году будет читать Радиодиктант национального единства. По ее мнению, употребление русского мата угрожает нашей ментальности.

Русские маты давно стали нормой в украинском обществе. Их употребляют и женщины, и мужчины, и даже дети. Поэтому для того, чтобы избавиться от этой привычки, стоит найти ей достойную замену.

"Потому что эмоциональное состояние все равно надо выплеснуть, поэтому такой способ может подойти. Эта идея пришла мне буквально сейчас", – говорит актриса.

