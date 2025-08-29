Украинка рассказала о конфликте 14-летнего сына с одноклассником в Канаде, который набросился на него с русской бранью: как отреагировала школа

Украинская журналистка Анастасия Шкала, которая уже почти четыре года живет в Канаде, рассказала, как на ее сына набросился одноклассник с русской бранью. Конфликт заметила учительница, но из-за языка не поняла, в чем суть, поэтому написала женщине развернутое письмо. В нем педагог указала, что случилось, какие меры были приняты и что держит этот вопрос на контроле.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Шкала подчеркнула, что коммуникация со школой ведется через e-mail, как и реакция на конфликтные ситуации. Сама же украинка после письма учительницы написала директору, в котором сообщила, что это уже не первый конфликт в сторону ее сына.

"Говорят, здесь принцип: кто первый пожаловался, тот и прав. Возможно, и так. У Влада была ситуация, когда его словесно доставал одноклассник, физически он слабее сына, поэтому ругался матом, а поскольку наполовину русский, можно представить, что он говорил. Учительница заметила конфликт по их позам и лицам, но не поняла из-за языка, в чем суть. Она написала мне развернутое письмо: что произошло, когда, какие меры она приняла, что она держит этот вопрос на контроле", – делится Шкала.

"Я, со своей стороны, написала письмо директору, отметила, что это не первый случай с этим учеником, что еще в младшей школе были конфликты с другими украинцами (и это правда), что "это дискриминация по национальному признаку, которая вызывает душевные страдания и мешает обучению моего сына", – добавляет она.

В результате обоих учеников вызвали к начальнику охраны, где в присутствии психолога каждый рассказал свою версию. После разговора родителей школьника, который ругался, вызвали в школу, а его отстранили на несколько дней от занятий.

"Нас попросили войти в "очень тяжелую жизненную и семейную ситуацию" этого ребенка, и больше никаких проблем с ним не было, конфликт уладили", – объясняет украинка.

Она отмечает, что в школах к подобным случаям относятся очень серьезно. Если такие ситуации повторяются, то в личном деле школьника делается особая отметка об агрессивном или деструктивном поведении. Эта отметка сопровождает человека вплоть до принятия на работу.

